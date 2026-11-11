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Высоко летит, далеко глядит: за благоустройством Екатеринбурга начали следить беспилотники

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Максим Начинов

Пилотной площадкой стал Верх-Исетский район

беспилотник в небе
Беспилотники хорошо себя показали, поэтому их будут и дальше использовать для выявления нарушений. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

Впервые в Екатеринбурге беспилотники начали применять для контроля в сфере благоустройства. Пилотной площадкой стал Верх-Исетский район. Благодаря дронам уже удалось выявить первые нарушения: на трех участках собственники хранили бытовой и строительный мусор.

Как рассказала заведующая сектором муниципального контроля в сфере благоустройства администрации Верх-Исетского района Ольга Колесникова, среди основных преимуществ использования беспилотников – возможность фиксации нарушений на обширных и труднодоступных территориях, большая дальность и продолжительность полетов дронов, а также сокращение времени на проведение контрольно-надзорных мероприятий. Реализация пилотного проекта будет продолжена, сообщает ДИП администрации Екатеринбурга.

Напомним, в соответствии с поручением Правительства России контрольным органам в 2026 году необходимо проводить не менее 10% контрольно-надзорных мероприятий с использованием БПЛА.

Ранее «Областная газета» писала о том, что беспилотники «Геоскан-801» задействуют для экологического контроля на Среднем Урале.

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