Дорогу роботу: как устроены роверы и какие нюансы о них нужно знать

В столице Среднего Урала теперь можно встретить роботов-доставщиков (роверов). Пока что площадь их передвижений ограничена – они работают только в Октябрьском, Чкаловском и Ленинском районах города. Рассказываем, как устроен технологичный сервис.

Роверы представляют собой небольшие шестиколесные контейнеры, оснащенные комплексом сенсоров. Они передвигаются по тротуарам со скоростью пешехода (около 5-8 км/ч), умеют аккуратно объезжать прохожих, распознавать сигналы светофоров и преодолевать препятствия. Дождь и снег им не страшны.

Для того, чтобы заказ привез робот, нужно выбрать в приложении соответствующий способ доставки. Если ровер свободен, а покупки помещаются в его сумку – заказ доставит именно он. Маршрут автономного помощника можно отслеживать на карте, рассказали «ОГ» в службе поддержки Яндекс. Лавки.

После прибытия робота необходимо нажать на кнопку «Открыть крышку» или «Открыть замок» в приложении и забрать заказ. Если ровер не открывается и стоит на месте дольше минуты, можно обратиться в службу поддержки – крышку откроют дистанционно.

Сервис обещает быть востребованным. В будущем роверы также появятся в Верх-Исетском, Кировском, Железнодорожном и Орджоникидзевском районах Екатеринбурга.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в уральской столице заработала автономная доставка.