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Выпускник УрГЮУ Олег Логунов может стать заместителем Генпрокурора: кандидатуру поддержал Совет Федерации

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Областная газета

Обсуждение кандидатуры прошло на совместном заседании двух комитетов СФ

Совет Федерации одобрил кандидатуру выпускника УрГЮУ для назначения на пост заместителя генпрокурора РФ. Фото: Галина Соловьева, фотоархив «Областной газеты»

Совет Федерации поддержал кандидатуру выпускника Уральского государственного юридического университета Олега Логунова на пост заместителя Генерального прокурора РФ. Решение принято по итогам консультаций, проведенных по представлению Президента России. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе УрГЮУ имени В. Ф. Яковлева.

Обсуждение кандидатуры прошло на совместном заседании двух комитетов СФ — по конституционному законодательству и государственному строительству и по обороне и безопасности. В ходе встречи Олег Логунов ответил на вопросы сенаторов, а с информацией о кандидате выступил Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан. Итоги консультаций будут направлены главе государства в официальном письме.

Олег Логунов — выпускник Свердловского юридического института (сейчас это УрГЮУ имени В. Ф. Яковлева), он окончил вуз в 1983 году. В пресс-службе также отметили, что сейчас заместителями Генерального прокурора России уже работают два выпускника этого вуза — Сергей Табельский и Сергей Бажутов. Кроме того, выпускники Свердловского юридического института в разные годы занимали пост Генерального прокурора: Николай Трубин (Генеральный прокурор СССР), Юрий Скуратов и Юрий Чайка (Генеральные прокуроры РФ).

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге подвели итоги XVIII Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале».

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