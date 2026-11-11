Дамир Юсупов принял участие в строительстве и открытии «Мечети матерей» в Полевском

В Полевском открыли «Мечеть матерей» — новое культовое здание вместимостью 200 человек. В торжественной церемонии по поручению губернатора Свердловской области принял участие вице‑губернатор Василий Козлов. Финансирование велось за счет пожертвований — в сборе важную роль сыграл Герой России Дамир Юсупов, который проживает в Полевском. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Архитектурно мечеть представляет собой одноэтажное куполообразное здание с минаретом. В состав комплекса входят молельный зал и учебные классы, а на прилегающей территории обустроены автомобильная стоянка, веранда и зона отдыха.

Выступая на открытии, Василий Козлов подчеркнул значимость события не только для мусульманской общины, но и для всего многонационального региона. Он отметил, что открытие мечети особенно символично в Год единства народов России.

«Всех нас объединяют общие ценности: уважение к традициям каждого народа, умение жить рядом, сохранять свою идентичность и ценить общую Родину. На протяжении веков именно эти ориентиры помогали нашей стране преодолевать самые тяжелые испытания, сохранять самобытность и строить будущее вместе», — сказал Василий Козлов.

Инициатором строительства выступила мусульманская религиозная организация «Нур Ислам» из поселка Зюзельский. Ее председатель и имам‑хатыб Назип Латыпов обратился в администрацию Полевского с просьбой выделить земельный участок. Разрешение на строительство было выдано в 2022 году. Муниципалитет оказал поддержку на всех этапах — от подготовки документов и проведения публичных слушаний до согласования проекта.

Финансирование велось за счет пожертвований. Важную роль в сборе средств сыграл Герой России, член Свердловского регионального отделения «Ассамблеи народов России» Дамир Юсупов, который проживает в Полевском. Он рассказал, что лично принимал участие в возведении мечети, а помогали в этом спонсоры, меценаты и неравнодушные люди. «Я мусульманин, стараюсь выполнять все религиозные обряды. Для меня строительство мечети — это мой долг перед общиной и Всевышним», — поделился Дамир Юсупов.

Как отметили в департаменте информполитики, открытие «Мечети матерей» стало очередным этапом долгосрочного партнерства региональных властей и мусульманских религиозных организаций. Правительство Свердловской области и Центральное духовное управление мусульман России заключили соглашение о взаимодействии в 2014 году.

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