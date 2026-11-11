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Финальная игра официальной лиги КВН «ЕКБ» пройдет 26 ноября

КультураНовости
Михаил Батурин

Победа позволит самой остроумной и находчивой команде поехать в Сочи для участия в Международном фестивале «КиВиН-2027»

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Финальная игра официальной лиги КВН «ЕКБ» пройдет 26 ноября. Фото: официальная лига КВН «ЕКБ»

Финал игры КВН 2026 года официальной лиги «ЕКБ» пройдет в столице Среднего Урала 26 ноября. Мероприятие проходит при поддержке правительства Свердловской области. В юмористических состязаниях сойдутся пять команд из Свердловской и Челябинской областей. Победитель получит «путевку в жизнь»: приглашение на участие в Международном фестивале «КиВиН–2027» в Сочи.

В культурном центре «Урал» состязаться в остроумии и находчивости будут пять команд: «Это чё такое» (Камышловский район), «Крупняк» (п. Увельский, Челябинская область), «Бада Бинг» (Екатеринбург), «Бэрн» (Челябинск) и «Новый Урал» (Екатеринбург).

«Официальная лига «ЕКБ» – это региональная площадка Международного союза КВН, где выступают лучшие команды Уральского федерального округа. А финал – это ключевое событие сезона, это два часа живого, искреннего юмора, драйва и энергии. Пять команд – один титул. Именно в этот вечер мы узнаем имя чемпиона сезона», – сообщил «ОГ» руководитель регионального движения КВН Евгений Собин.

Ведущим игры станет бывший кавээнщик, известный в Екатеринбурге ведущий Евгений Захаров. Состав жюри финала организаторы пока не раскрывают, но, как правило, эти роли исполняют люди не просто близкие кавээновскому движению, а имеющие в нем определенный вес. Билеты на финал игры КВН 2026 года официальной лиги «ЕКБ» уже в продаже.

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Момент игры КВН. Фото: официальная лига КВН «ЕКБ»

«Областная газета» – информационный партнер движения КВН Свердловской области.

Ранее «Областная газета» писала, что бронзовые призеры Высшей лиги КВН Полина Горинова и Гарик Пекшев провели полуфиналы официальной лиги Екатеринбурга

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