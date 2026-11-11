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Рынок креативных профессий в фокусе: в Екатеринбурге стартовал форум «Включай себя»

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Областная газета

Событие объединило свыше 1,6 тыс. соискателей и десятки компаний

форум Включай себя в Екатеринбурге
В Екатеринбурге проходит масштабный форум для креативного сектора. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге набирает обороты кадровый форум «Включай себя»: в молодежном кластере «Салют» собралось более 1,6 тыс. соискателей, заинтересованных в работе в креативных индустриях. Площадка объединила свыше 20 компаний Свердловской области и экспертов рынка труда — так участники могут напрямую познакомиться с работодателями и разобраться в актуальных трендах. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Работодатели представили возможности для специалистов из разных сфер: IT, моды, гастроиндустрии, медиа и дизайна. Среди участников — компания «Контур», УБРиР, Институт проектирования, архитектуры и дизайна, а также региональные бренды одежды и крупные ресторанные холдинги. Спикерами выступили эксперты Высшей школы экономики, УрФУ, hh.ru и международной школы креатива и маркетинга mads.

Министр экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области Андрей Антипов отметил значимость сектора: вклад креативных индустрий в ВВП России превышает 8 трлн рублей, а в экономике региона этот показатель составляет свыше 150 млрд рублей (порядка 3%). По словам министра, представители креативных индустрий не просто развивают бизнес, но и меняют облик городов, формируя новые рынки и продукты.

Программа форума включает знакомство с вакансиями, мастер-классы кадровых консультантов и дискуссии о тенденциях рынка труда. Организаторы подчеркивают, что мероприятие — часть комплексной поддержки креативного сектора. Как рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев, меры поддержки включают не только финансовые инструменты (например, займы по ставке от ¾ ставки ЦБ РФ), но и нефинансовые — образовательные события, B2B‑встречи, консультирование, прямые эфиры и работу Центра «Честный знак».

Форум проводится уже во второй раз. Итоги прошлого года показывают его востребованность: тогда более 300 соискателей направили резюме, а 72 человека получили приглашения на собеседования. В этом году интерес еще выше — уже собрано почти 500 резюме. Организаторами выступают правительство Свердловской области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Проведение форума соответствует задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее «Областная газета» писала о том, что эксперты назвали диапазон типовых зарплат в Свердловской области.

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