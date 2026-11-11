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Банк России запустил проект «Финансовый щит» для участников СВО и их семей

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Областная газета

Просветительскую инициативу поддержала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова

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Проект поможет защититься в том числе от телефонного мошенничества, дипфейков и финансовых пирамид. Фото: Павел Ворожцов, фотоархив «Областной газеты»

Банк России запустил проект «Финансовый щит: всё про деньги и их защиту» для участников специальной военной операции и членов их семей. Его поддержала Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Проект создан для того, чтобы помочь бойцам и их родным разобраться в сложных финансовых вопросах и защитить свои права. Он включает серию коротких видеороликов на несколько актуальных тем: оформление доверенностей, защиту от телефонного мошенничества, дипфейков и финансовых пирамид, кредитные каникулы, прекращение обязательств, заключение контракта при запущенном банкротстве, наследственное право, безопасные финансовые инструменты, участие в контртеррористической операции, списание просроченных долгов, инструменты удаленного управления, четыре шага перед заключением контракта.

Как отметили в Уральском ГУ Банка России, владение этими материалами позволит участникам СВО и членам их семей более предметно и полно понимать правовые последствия финансовых действий, помогая эффективно разрешать конфликты и нарушения прав на всех этапах рассмотрения обращений.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Свердловской области упрощен порядок получения выплат для ветеранов СВО.

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