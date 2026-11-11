Денис Паслер вручил награды лучшим представителям региона

На Среднем Урале отметили заслуги лучших представителей региона: 11 ноября губернатор Денис Паслер вручил уральцам 35 наград. Среди них — государственные награды Российской Федерации, награды Президента России, ведомственные награды РФ и награды Свердловской области. Об этом «ОГ» сообщили в областном департаменте информационной политики.

В торжественной речи глава региона подчеркнул значимость труда жителей Среднего Урала и поблагодарил свердловчан за труд на благо Свердловской области и России.

«Для меня большая честь поздравить вас и вручить заслуженные награды. Мы чествуем уральцев, отмеченных государственными наградами, и гордимся нашими металлургами, железнодорожниками, энергетиками, работниками сельского хозяйства и деятелями культуры. Пусть любимое дело и впредь приносит вам радость! Счастья, крепкого здоровья и благополучия», — сказал Денис Паслер.

Среди награжденных — сотрудники промышленных предприятий, преподаватели, ученые, работники транспортной отрасли, общественники, представители культуры и аграрного сектора. Так, в знак признания педагогического труда звание «Заслуженный учитель России» получил Алексей Ревинзон, учитель ОБЖ новоуральского лицея №56. Отмечается, что в преподавательском сообществе Среднего Урала он известен как талантливый наставник и новатор: под его руководством школьники и юнармейцы регулярно добиваются успехов на олимпиадах и военно‑патриотических играх.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Денис Паслер вручил награды сотрудникам органов внутренних дел в их профессиональный праздник.