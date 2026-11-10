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Денис Паслер вручил награды сотрудникам органов внутренних дел в их профессиональный праздник

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Награждение состоялось 10 ноября в ходе торжественного мероприятия

День сотрудника органов внутренних дел России, торжественное мероприятие, Свердловская область
Губернатор поблагодарил ветеранов, заложивших традиции, и действующих сотрудников, для которых служба в правоохранительных органах стала делом жизни. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил сотрудников органов внутренних дел и вручил почетные грамоты и благодарственное письмо. Награждение состоялось 10 ноября в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел России. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Денис Паслер, губернатор Свердловской области, День сотрудника органов внутренних дел России, торжественное мероприятие, Свердловская область
Денис Паслер отметил, что сотрудники органов внутренних дел делают все возможное для спокойствия жителей региона. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

«Времена меняются, но одно остается неизменным: в такой профессии нет случайных людей. Преданность долгу, мужество и готовность в любой момент прийти на помощь — качества, без которых в этой службе не обойтись. Свой профессионализм сотрудники ОВД доказывают ежедневно: за 9 месяцев этого года число преступлений в регионе снизилось на 11,3%, а раскрываемость выросла, в том числе по делам прошлых лет», — сказал Денис Паслер.

День сотрудника органов внутренних дел России, торжественное мероприятие, Свердловская область
День сотрудника органов внутренних дел России отмечается 10 ноября. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Глава региона отметил, что сотрудники органов внутренних дел делают все возможное для спокойствия жителей региона и обеспечивают безопасность мероприятий, которыми гордится вся страна.

«Это и Международный фестиваль молодежи, и Спартакиада народов России, и выставка ИННОПРОМ, и многие другие масштабные мероприятия. Выполняют важные для страны задачи в зоне специальной военной операции. Безусловно, это под силу только самоотверженным и преданным своему делу людям», — подчеркнул Денис Паслер.

День сотрудника органов внутренних дел России, торжественное мероприятие, Свердловская область
Денис Паслер вручил почетные грамоты и благодарственное письмо сотрудникам органов внутренних дел. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор поблагодарил ветеранов, заложивших традиции, и действующих сотрудников, для которых служба в правоохранительных органах стала делом жизни.

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков отметил, что свердловский гарнизон полиции держит высокую планку.

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков
Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

«Профессия полицейских — одна из самых важных и нужных, это всегда высокая ответственность, честность и мужество. Мы служим на Урале, а Урал — это край сильных людей, здесь характер закалялся, как сталь, здесь привыкли отвечать за свои слова и держать удар. Это опорный край державы, и Свердловский гарнизон, полиция, всегда был и остается достойным этого высокого звания. […] Хотел бы выразить слова благодарности губернатору Свердловской области Денису Владимировичу Паслеру за реализуемые правительством Свердловской области меры социальной поддержки в отношении сотрудников ключевых служб ведомств, а также руководителей территориальных органов, большой вклад в улучшение материально-технической базы гарнизона. Это, безусловно, влияет на сохранение профессионального ядра подразделения», — сказал Александр Мешков.

День сотрудника органов внутренних дел России, торжественное мероприятие, Свердловская область
Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают безопасность мероприятий, которыми гордится вся страна. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Отметим, в Свердловской области системно ведется работа по улучшению условий службы в правоохранительных органах: укрепляется материально-техническая база, приобретается необходимая техника, проводится ремонт участковых пунктов. Так, в 2026 году на ремонт 16 помещений участковых пунктов полиции из областного бюджета выделено свыше 8 млн рублей. Также за счет региональной казны приобретены 6 легковых автомобилей и 6 специально переоборудованных мотоциклов. Кроме того, из областного бюджета выделяются средства для предоставления ежемесячных выплат сотрудникам полиции в размере 10 тыс. рублей.

С профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел России в ходе торжественного мероприятия также поздравили заместитель полномочного представителя Президента России в УрФО Александр Калиберда, председатель Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Жуков.

Ранее «Областная газета» писала, что Денис Паслер поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.

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