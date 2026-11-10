Денис Паслер вручил награды сотрудникам органов внутренних дел в их профессиональный праздник

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил сотрудников органов внутренних дел и вручил почетные грамоты и благодарственное письмо. Награждение состоялось 10 ноября в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел России. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Времена меняются, но одно остается неизменным: в такой профессии нет случайных людей. Преданность долгу, мужество и готовность в любой момент прийти на помощь — качества, без которых в этой службе не обойтись. Свой профессионализм сотрудники ОВД доказывают ежедневно: за 9 месяцев этого года число преступлений в регионе снизилось на 11,3%, а раскрываемость выросла, в том числе по делам прошлых лет», — сказал Денис Паслер.

Глава региона отметил, что сотрудники органов внутренних дел делают все возможное для спокойствия жителей региона и обеспечивают безопасность мероприятий, которыми гордится вся страна.

«Это и Международный фестиваль молодежи, и Спартакиада народов России, и выставка ИННОПРОМ, и многие другие масштабные мероприятия. Выполняют важные для страны задачи в зоне специальной военной операции. Безусловно, это под силу только самоотверженным и преданным своему делу людям», — подчеркнул Денис Паслер.

Губернатор поблагодарил ветеранов, заложивших традиции, и действующих сотрудников, для которых служба в правоохранительных органах стала делом жизни.

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков отметил, что свердловский гарнизон полиции держит высокую планку.

«Профессия полицейских — одна из самых важных и нужных, это всегда высокая ответственность, честность и мужество. Мы служим на Урале, а Урал — это край сильных людей, здесь характер закалялся, как сталь, здесь привыкли отвечать за свои слова и держать удар. Это опорный край державы, и Свердловский гарнизон, полиция, всегда был и остается достойным этого высокого звания. […] Хотел бы выразить слова благодарности губернатору Свердловской области Денису Владимировичу Паслеру за реализуемые правительством Свердловской области меры социальной поддержки в отношении сотрудников ключевых служб ведомств, а также руководителей территориальных органов, большой вклад в улучшение материально-технической базы гарнизона. Это, безусловно, влияет на сохранение профессионального ядра подразделения», — сказал Александр Мешков.

Отметим, в Свердловской области системно ведется работа по улучшению условий службы в правоохранительных органах: укрепляется материально-техническая база, приобретается необходимая техника, проводится ремонт участковых пунктов. Так, в 2026 году на ремонт 16 помещений участковых пунктов полиции из областного бюджета выделено свыше 8 млн рублей. Также за счет региональной казны приобретены 6 легковых автомобилей и 6 специально переоборудованных мотоциклов. Кроме того, из областного бюджета выделяются средства для предоставления ежемесячных выплат сотрудникам полиции в размере 10 тыс. рублей.

С профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел России в ходе торжественного мероприятия также поздравили заместитель полномочного представителя Президента России в УрФО Александр Калиберда, председатель Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Жуков.

Ранее «Областная газета» писала, что Денис Паслер поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.