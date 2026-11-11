В Верхних Сергах открыли современную врачебную амбулаторию

В поселке Верхние Серги (Нижнесергинский район) начала работу современная модульная врачебная амбулатория — теперь качественную первичную медпомощь смогут получать 4,5 тыс. местных жителей. В медучреждении созданы условия для приема взрослых и детей. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Открытие стало частью программы модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На строительство здания площадью 400 кв. метров направили 33 млн рублей, еще 13,7 млн рублей потратили на оснащение: закупку оборудования, мебели и расходных материалов.

Амбулатория спроектирована с учетом современных стандартов комфорта и безопасности. Ее конструкции выполнены из прочной стали, а сэндвич‑панели по теплоизоляционным и эксплуатационным характеристикам не уступают кирпичной кладке; соблюдены требования пожарной и антитеррористической безопасности.

В медучреждении работают педиатр и терапевты (предусмотрено два кабинета для терапевтического приема), есть кабинет зубного врача, физиотерапевтический и смотровой кабинеты. Для неотложной помощи выделено отдельное помещение с процедурным кабинетом и собственным входом — это позволяет разграничить потоки пациентов. Также функционируют прививочный и процедурный кабинеты, кабинет медицинской профилактики.

Организация пространства соответствует принципам «бережливой поликлиники»: в зоне ожидания установлены удобные кресла, размещены информационные стенды и памятки по профилактике заболеваний, навигация помогает быстро найти нужный кабинет. В амбулатории работает открытая регистратура с инфоматом, есть аптечный пункт, картохранилище, гардероб и санузел, адаптированный для маломобильных пациентов.

По словам главного врача Нижнесергинской центральной районной больницы Елены Баранниковой, в новой амбулатории жители смогут в комфортных условиях получать первичную медико‑санитарную и неотложную помощь, проходить вакцинацию, первый этап диспансеризации и профилактические осмотры.

Развитие инфраструктуры первичного звена остается одним из приоритетов региона. Как ранее отмечал губернатор Свердловской области Денис Паслер, в 2025–2026 годах за счет областного бюджета капитально отремонтированы 86 отделений общей врачебной практики, фельдшерско‑акушерских пунктов и поликлиник — эта системная работа продолжается.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на лекарства для свердловчан с сердечно-сосудистыми заболеваниями дополнительно выделят более 212 млн рублей.