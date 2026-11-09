На лекарства для свердловчан с сердечно-сосудистыми заболеваниями дополнительно выделят более 212 млн рублей

В Свердловской области на обеспечение лекарствами свердловчан с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний дополнительно направят свыше 212 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих социальных сетях.

«Ведем системную работу по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. […] Общий объем финансирования программы в 2026 году превысит 535 млн рублей. Это на 17% больше, чем годом ранее. С января по октябрь необходимые препараты получили более 36 тысяч жителей региона. По программе выписано 437 тысяч рецептов, уровень обеспечения лекарствами достиг 99,6%. Особенно важно обеспечить непрерывность лекарственной терапии. Это напрямую влияет на снижение риска повторных инфарктов и инсультов», — написал Денис Паслер.

Денис Паслер отметил, что по итогам октября Свердловская область достигла всех шести целевых показателей региональной составляющей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В их числе снижение летальности от инфарктов и инсультов, повышение уровня оказания высокотехнологичной медицинской помощи, увеличение числа пациентов, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий, а также развитие вторичной профилактики и лекарственного обеспечения.

Глава региона отметил, что на данный момент имеющийся запас препаратов позволяет покрывать потребность пациентов в течение четырех месяцев, что дает возможность своевременно обеспечивать свердловчан необходимыми лекарствами до поступления очередной партии от федерального центра.

Ранее «Областная газета» писала, что Свердловская станция переливания крови признана одной из лучших в России.