В Новокольцовском построят фабрику микрочипов

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга появится новая площадка для развития микроэлектроники — там развернут вторую очередь промышленного технопарка «Космос». Проект межевания территории в границах улиц Олимпийской (условной), 100‑летия Уральского университета, ЭКСПО‑бульвара и Универсиады уже согласован. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Ключевым объектом комплекса станет фабрика твердотельной СВЧ‑электроники: ее проект получил положительное заключение госэкспертизы Свердловской области. Площадь производственного здания составит более 15 тыс. кв. метров. На площадке установят российское оборудование — это позволит наладить полный цикл выпуска микрочипов с применением отечественных технологий.

Создание площадки — часть масштабной работы по формированию в Екатеринбурге кластера микроэлектроники. В проекте задействованы Корпорация развития Среднего Урала и Уральский федеральный университет. Инициатива призвана объединить исследовательскую базу, подготовку кадров и серийное производство электронных компонентов в единой экосистеме.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге в микрорайон Синие Камни продлят троллейбус и добавят автобусы.