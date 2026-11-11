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В Екатеринбурге в микрорайон Синие Камни продлят троллейбус и добавят автобусы

Дороги и транспортНовости
Областная газета

Маршруты общественного транспорта усиливают с декабря

Екатеринбург Синие Камни общественный транспорт
Троллейбус №37 будет ходить до Синих Камней. Фото: Борис Ярков, «Областная газета»

Для жителей Синих Камней в уральской столице с 1 декабря добавится новый общественный транспорт: до микрорайона продлят маршрут троллейбуса № 37 и добавят автобусы на существующей линии. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Транспортное обслуживание микрорайона Синие Камни в Екатеринбурге станет удобнее. Так, городские власти модернизируют троллейбусное сообщение: сюда направят троллейбус №37. Для этого задействуют троллейбусы с увеличенным автономным ходом — на линию дополнительно выпустят две машины, чтобы сохранить привычные интервалы. Запуск обновленного маршрута запланирован на 1 декабря.

Кроме того, на автобусном маршруте №54 также с 1 декабря появится еще два автобуса большого класса — их возьмут из новой партии, поступившей в город в конце октября. Благодаря этому интервалы движения сократятся, а вместимость транспорта на линии вырастет. Стоит отметить, что транспортная корректировка идет поэтапно: уже с 9 ноября на маршруте №76 количество автобусов увеличили на четыре единицы — теперь на линии курсируют 12 машин.

Работа по настройке маршрутной сети в городе продолжается: специалисты анализируют пассажиропотоки и учитывают обращения жителей, добавили в пресс-службе.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Свердловская железная дорога запустит «Орлан» до «Оленьих ручьев» в зимний сезон.

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