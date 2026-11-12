Денис Паслер предложил механизм поддержки свердловчан, пострадавших от недобросовестных строителей

Губернатор Свердловской области Денис Паслер внес в Заксобрание региона законопроект, направленный на защиту уральцев, пострадавших из‑за недобросовестных подрядчиков в сфере индивидуального жилищного строительства. Под действие меры поддержки попадут социально уязвимые категории граждан — многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, а также участники СВО и их близкие. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Помощь предусмотрена для тех, кто заключил договор подряда на строительство дома до 1 марта 2025 года, но так и не получил готовое жилье.

Механизм поддержки предполагает привлечение инвесторов: им планируют предоставлять земельные участки в аренду без торгов — при условии, что часть построенного жилья пойдет на решение проблем пострадавших либо будут достроены уже начатые дома. Сейчас детали схемы прорабатываются.

Работа над мерами помощи началась в 2025 году по поручению главы региона. На сегодня Минстрой ведет мониторинг проблемных объектов, совместно с банками ищет варианты урегулирования кредитных обязательств пострадавших семей, а также оказывает им правовую поддержку. В отношении недобросовестных подрядчиков уже возбуждены уголовные дела.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Денис Паслер рассказал о ходе реставрации Дома игумена в Верхотурье.