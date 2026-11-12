Денис Паслер рассказал об особенностях третьего потока программы «Время героев»

Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал о ключевых особенностях третьего потока программы «Время героев». Отбор на него стартовал по решению Президента России Владимира Путина. Важная новация этого года — обучение теперь доступно и тем, у кого нет законченного высшего образования, написал Денис Паслер в своих соцсетях.

Программа «Время героев» — это шанс для участников и ветеранов СВО получить подготовку для работы на государственной и муниципальной службе.

«У многих ребят, которые сейчас защищают нашу страну на передовой, нет законченного высшего образования. И в этом году обучение впервые будет построено на базе среднего общего, профессионального или незаконченного высшего образования», — написал Денис Паслер в своем канале в Макс.

При этом при отборе кандидатов комиссия будет учитывать комплекс факторов: воинские заслуги, результаты тестирования, а также эссе и анкетирование. Подать заявку и пройти отборочные испытания можно до 25 января на официальном сайте программы — времягероев.рф.

Денис Паслер отметил, что среди уральцев, защищающих интересы страны, много тех, кто готов к гражданской службе и обладает нужными качествами. Уже сейчас ветераны СВО активно включаются в работу органов власти и общественную деятельность, помогая развивать Свердловскую область. В том числе это и выпускники региональной программы «Управленческие кадры Урала», которая выступает аналогом «Времени героев».

Глава региона подчеркнул: важно, чтобы у защитников Родины были все условия для самореализации в мирной жизни.

«Уверен: опыт, самоотдача и смелость героев станут отличной базой для дальнейшей работы на благо Среднего Урала и страны», — заключил Денис Паслер.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Банк России запустил проект «Финансовый щит» для участников СВО и их семей.