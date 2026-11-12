«Незнание закона не освобождает от ответственности»: всегда ли работает этот принцип

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Вопрос: Можно ли привлечь к ответственности, если человек не знал, что нарушает закон?

Отвечает Евгения Мелюханова, доктор юридических наук, доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева, адвокат:

В уголовном праве заблуждение лица относительно противоправности совершенного деяния оценивается по правилам юридической ошибки.

Общее правило: «Незнание закона не освобождает от ответственности». Это презумпция. Она справедлива в большинстве случаев.

Утверждения о незнании запрещенных уголовным законом деяний, особенно наиболее распространенных и общеизвестных, не являются убедительными и извинительными.

Однако совершение лицом некоторых преступлений подразумевает его безусловную осведомленность об определенных запретах и правилах поведения. Это относится к специальным правилам, ведомственным инструкциям, подзаконным актам, приказам, распоряжениям и т. д.

Таким образом, если лицо в силу объективных причин не осведомлено о содержании определенных правил, то уголовная ответственность за их нарушение исключается, поскольку отсутствие осведомленности исключает и осознание общественной опасности совершенного деяния.

Осознание общественной опасности совершенного деяния напрямую связано с установлением вины.

Установление вины

Основываясь на философии Гегеля, следует подчеркнуть сущность вины: «Только то, что я знал о данных обстоятельствах, может быть вменено мне в вину».

Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, далее — УК РФ (ст. 8).

Одним из обязательных признаков любого состава преступления является вина. Принцип вины в уголовном праве заключается в том, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается (ст. 5 УК РФ).

Невиновное причинение вреда, в свою очередь, раскрывается в ст. 28 УК РФ:

Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть. Деяние признается также совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам.

В такой ситуации наличествует случай или казус, уголовная ответственность исключается.

Таким образом, незнание либо неосведомленность в контексте уголовной ответственности может иметь разные юридические последствия. Необходимо тщательно анализировать сложившуюся ситуацию и принимать юридически обоснованное решение.

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