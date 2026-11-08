Опека над ребенком: разбираем все законные основания ее прекращения

Продолжаем серию консультаций, в которой специалисты Государственного юридического бюро по Свердловской области отвечают на актуальные правовые вопросы жителей региона.

Вопрос: Когда и при каких случаях прекращается опека и попечительство над несовершеннолетним ребенком?

Отвечает главный специалист Госюрбюро Марина Пестерникова:

Статья 39 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) регламентирует основания и порядок освобождения и отстранения опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей.

Освобождение опекунов и попечителей

Орган опеки и попечительства освобождает опекуна или попечителя от обязанностей в следующих случаях:

возвращение несовершеннолетнего родителям (например, при восстановлении их в родительских правах);

усыновление подопечного;

помещение подопечного под надзор в образовательную, медицинскую организацию, организацию социального обслуживания или в организацию для детей-сирот (если это не противоречит интересам подопечного);

по просьбе самого опекуна или попечителя (при наличии уважительных причин — болезнь, изменение имущественного положения, отсутствие взаимопонимания с подопечным и т. д.).

Отстранение опекунов и попечителей

Орган опеки и попечительства может отстранить опекуна или попечителя от исполнения обязанностей (что является мерой ответственности) при наличии нарушений:

ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей;

использование опеки или попечительства в корыстных целях;

оставление подопечного без надзора и необходимой помощи.

Прекращение опеки и попечительства над несовершеннолетними без особого решения

На основании статьи 40 ГК РФ по достижении малолетним подопечным 14 лет опека над ним прекращается, а гражданин, осуществлявший обязанности опекуна, становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом.

И, конечно же, попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по достижении несовершеннолетним подопечным 18 лет, а также при вступлении его в брак и в других случаях приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия.

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