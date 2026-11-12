Балтийский циклон задержит тепло на Среднем Урале, но принесет дожди

В Свердловской области в конце недели сохранится аномально теплая для ноября погода. Осадки ожидаются только в отдельных районах. Однако в воскресенье придет антициклон, который вызовет умеренный дождь и снег. Об этом «ОГ» сообщили в Уральском гидрометцентре.

«По периферии казахстанского антициклона поднимается относительно теплый, влажный воздух, который в пятницу принесет на Урал небольшую порцию мокрого снега. В последующие двое суток воздушные массы балтийского циклона принесут в регион тепло. В нижней толще тропосферы температура будет плюсовая, поэтому осадки выпадут преимущественно в виде дождя, в горах с мокрым снегом. В ночные часы возможна гололедица», – рассказали в Уральском гидрометцентре.

В пятницу, 13 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На юго-западе – до умеренного. В отдельных районах налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура ночью от -1 до -6 градусов, днем от -2 до +3 градусов. В Екатеринбурге ночью -2 градуса, днем +1 градус.

В субботу, 14 ноября, будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет снег, днем без осадков. Температура ночью от -1 до -6 градусов, днем -1 до +4 градусов. В Екатеринбурге ночью -1 градус, днем до +2 градусов.

В воскресенье, 15 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет умеренный дождь, временами с мокрым снегом. На дорогах гололедица. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днем от +2 до +7 градусов. В Екатеринбурге ночью +1 градус, днем до +4 градусов.

Ранее «Областная газета» писала о том, какой будет вторая неделя ноября в Свердловской области.