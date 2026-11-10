«На 6-8 градусов выше нормы»: синоптики рассказали, какой будет вторая неделя ноября в Свердловской области

Зима пока не спешит вступать в свои права. На территории Свердловской области сохраняется аномально теплая для ноября погода. Однако расслабляться не стоит – синоптики предупреждают о гололедице на трассах и обещают дожди со снегом к выходным. Об этом «ОГ» сообщили в Уральском гидрометцентре.

«В ближайшие дни под влиянием периферии антициклона существенные осадки маловероятны. Температура воздуха по-прежнему будет колебаться, не уходя далеко от 0 градусов и оставаясь выше нормы на 6-8 градусов», – рассказали в Уральском гидрометцентре.

11 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. Температура ночью от -3 до +2 градусов, днем от 0 до +5 градусов. В Екатеринбурге – без существенных осадков. Температура ночью +1 градус, днем +3 градуса.

12 ноября будет облачно с прояснениями, на крайнем юго-западе небольшой снег. На дорогах гололедица. Ночью столбик термометра опустится до -4 градусов, а днем поднимется до +5 градусов. В Екатеринбурге – без осадков. Температура ночью составит 0 градусов, а днем +2 градуса.

13 ноября вновь будет облачная погода с прояснениями, на крайнем юго-западе небольшой снег. Температура ночью -5 градусов, днем до +4. В Екатеринбурге – без существенных осадков. Температура ночью -1 градус, днем +1 градус.

В конце недели, по словам синоптиков, над Свердловской областью пройдет атмосферный фронт. Возможны осадки в виде дождя, в горах – с мокрым снегом.

Ранее «Областная газета» писала о том, что ветер с порывами до 20 м/с придет на Средний Урал 10 ноября.