Свердловские школьники взяли награды в трех инженерных треках на «Больших гонках»

Юные инженеры Свердловской области показали высокий уровень подготовки на межрегиональных соревнованиях «Большие гонки», завоевав призовые места в разных номинациях. Инженерные состязания прошли во Дворце технического творчества в Верхней Пышме и собрали более 160 школьников — всего 77 команд из муниципалитетов Свердловской области, а также из Брянска и Саратова. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Соревнования включали три профильных трека, каждый из которых проверял разные инженерные навыки. На треке «Большая трасса» 16 команд демонстрировали скорость и выносливость своих радиоуправляемых автомоделей. Участники (в возрасте от 11 до 17 лет) сначала защищали проекты, затем проходили квалификационные заезды, а финальным испытанием стала трехчасовая гонка. Фиксация результатов велась профессиональным оборудованием на трассе площадью 300 кв. метров.

В треке «Планета будущего» состязались 19 команд из разных городов региона. Школьники управляли мобильными роботами с манипуляторами: за 5 минут нужно было преодолеть полосу препятствий и доставить грузы. Особенность этого направления — практическая связь с реальной индустрией: индустриальным партнером выступило ПАО «Т Плюс Урал», а задания разрабатывались с учетом производственных процессов в теплоэнергетике. Перед стартом представители компании провели для ребят ознакомительный блок, объяснив специфику отрасли и суть инженерной задачи. Лучшие результаты здесь показали школьники из Верхней Салды.

На треке «Малая трасса» выступили 42 команды (84 участника). Особенность этого этапа — максимальный упор на ручное конструирование: прямо на площадке ребята собирали прототипы автомобилей для инерционной трассы из материалов, предоставленных организаторами. Примечательно, что большинство команд сознательно отказались от 3D‑печати, сделав ставку на традиционные методы: в ход шли фанера, картон, бумага и ручные инструменты. Такой подход подчеркивал важность базовых инженерных навыков и умения работать с простыми материалами.

Начальник отдела организации воспитательной работы и дополнительного образования министерства образования Свердловской области Сергей Карсканов напомнил, что «Большие гонки» проводятся уже пятый год, и отметил рост интереса к соревнованиям: «Приятно отметить, что число команд с каждым годом возрастает. Уверен, что решения, которые вы предложили, будут успешными, а знания и навыки, полученные во время соревнований, обязательно пригодятся в жизни», — сказал он.

Организатором мероприятия выступил детский технопарк «Кванториум. Верхняя Пышма» (структурное подразделение Дворца молодежи). Соревнования прошли при поддержке министерства образования Свердловской области в рамках программы «Малахитовое детство», анонсированной губернатором Денисом Паслером.

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