В Екатеринбурге открыли новый корпус СУНЦ УрФУ

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие нового корпуса Специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ). Школьники уже приступили к занятиям в новом пространстве площадью 24 тыс. квадратных метров. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Участие в церемонии открытия приняли министр образования Свердловской области Светлана Тренихина, ректор УрФУ Илья Обабков, и. о. директора Специализированного учебно-научного центра Максим Рябцев, преподаватели и учащиеся лицея.

«Условия, которые созданы в Специализированном учебно-научном центре, уникальны. Здесь исключительные лаборатории, аудиторный фонд, возможности для воспитательной работы, проведения соревнований и праздников для ребят. Все это создано по самому последнему слову техники, чтобы среда отвечала требованиям современного молодого ученого», — сказала Светлана Тренихина.

Новый корпус СУНЦ УрФУ — часть современного кампуса в Новокольцовском — спроектирован в форме космического корабля. Здесь созданы условия для углубленного изучения естественных, технических и гуманитарных наук. Так, в здании разместились 64 учебные аудитории и 11 специализированных высокотехнологичных лабораторий, в том числе лаборатории оптики, химии и инновационных технологий. Здание рассчитано на 1 175 учеников.

Помимо учебных помещений, в корпусе оборудованы спортивные пространства с теннисным кортом, скалодромом и тренажерными залами. Центром общественной жизни станет двухъярусный атриум на 675 мест с трансформируемой сценой, где смогут проходить лекции, конференции, концерты и другие мероприятия.

«Новое здание СУНЦа изначально проектировалось специально для обучения талантливых школьников. Здесь созданы не только современные лаборатории и учебные классы, но и пространства для постоянного общения ребят разных направлений. Именно на пересечении дисциплин рождаются новые идеи, проекты и решения сложных задач. При этом важно, чтобы школьники как можно раньше получали доступ к лабораториям университета, знакомились с исследованиями и технологическими вызовами, которые стоят перед промышленностью Урала и всей страной», — подчеркнул Илья Обабков.

Отметим, концепция образовательного комплекса предполагает постепенное погружение школьников в университетскую среду: от углубленного изучения профильных дисциплин до участия в научных проектах под руководством исследователей.

Открытие корпуса СУНЦа стало очередным этапом развития кампуса УрФУ в Новокольцовском, который ранее в режиме ВКС открыли Президент России Владимир Путин и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Новый кампус УрФУ появился в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее «Областная газета» писала, что свердловские студенты создадут дизайн-проекты для школ, детсадов и колледжей.