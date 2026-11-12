Наставничество в действии: практикантка «Областной газеты» стала победительницей конкурса публикаций журфака УрФУ

На факультете журналистики подвели итоги конкурса «Лучшая практика 2026 года», на котором были представлены публикации студентов, подготовленные во время производственной практики в СМИ региона и страны. В номинации «Репортаж» лучшей стала студентка четвертого курса Алина Шайбакова, проходившая практику в «Областной газете». Жюри высоко оценило ее опубликованный в сетевом и печатном изданиях «ОГ» материал «Цифровой код как холст» о прошедшем в Екатеринбурге фестивале «Игра. Цифра. Искусство».

На конкурс были представлены десятки лучших студенческих работ в жанрах «Интервью», «Репортаж», «Зарисовка», опубликованных в разных изданиях. В финал вышли 15, их и оценивало жюри, в состав которого вошли представители СМИ Уральского федерального округа и Санкт-Петербурга.

Работа Алины Шайбаковой, по словам членов жюри, выделялась выбором темы, жанра и прекрасным качеством текста. Выбрав для освещения один из самых сложных жанров, репортаж, она сумела в полной мере погрузить читателя в необычную атмосферу 3D-искусства. Также были отмечены выразительность языка публикации и гармоничность структуры текста, куда автор очень органично интегрировал описание хода мероприятия, трактовки смыслов, заложенных в работы, мнения экспертов и личные впечатления.

Подведение итогов прошло на журфаке в рамках традиционного «Дня практики». Член конкурсного жюри от «Областной газеты», лауреат премии «Легенда российской журналистики» Татьяна Бурова лично поздравила Алину и вручила ей корпоративную награду как символ продолжения сотрудничества.

Это уже не первая победа Алины Шайбаковой в конкурсе. Год назад, по итогам практики в «ОГ», ее публикация в жанре «испытано на себе» о том, как граждан обучают оказанию первой помощи в Территориальном центре медицины катастроф Свердловской области, была признана лучшей среди всех студенческих работ.

«Считаю огромной удачей, что на практику попала именно в «Областную газету», – признается Алина. – Мой предыдущий опыт оказался таким, что я чуть не разочаровалась в профессии. А работа в «Областной газете» меня вновь вдохновила. Руководители газеты и журналисты были внимательны к практикантам, не жалели на нас времени. Мы вместе с кураторами выбирали темы, мне доверяли подготовку интересных материалов, дали возможность побывать на предприятиях и мероприятиях в разных городах области. Это было круто».

«История тесного сотрудничества факультета журналистики УрФУ с редакцией «Областной газеты» началась несколько лет назад. По сути, она стала базовой кафедрой для практики наших студентов, а также площадкой знакомства с азами профессии старшеклассников из «Школы юного журналиста», – говорит доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий факультета журналистики, руководитель образовательной программы «Журналистика» Любовь Третьякова. – Мы реализуем отличный проект «Молодежная редакция “ОГ”», который позволяет студентам в течение всего года практиковаться в издании. Мы очень благодарны руководству издания. Сегодня практически все журналисты здесь – выпускники нашего журфака. Редакция постоянно обновляется, приглашая в штат молодые кадры».

«Мы целенаправленно стараемся привлекать молодых перспективных ребят, которые мечтают работать в профессии, прямо со школьной и студенческой скамьи. Познакомиться с ними, оценить их потенциал, помогают наши проекты, направленные на формирование у будущих журналистов правильных духовных, нравственных и ценностных ориентиров. За практикантами и ребятами, которые совмещают работу с учебой, у нас обязательно закрепляются опытные наставники. Вместе с ним студенты разрабатывают темы, освещают события, выезжают в командировки и готовят материалы. Работа дает результат. «Областная газета» сегодня – это, без преувеличения, сплав опыта и молодости. Причем очень крепкий и дружный сплав», – отмечает главный редактор «Областной газеты» Александр Лакедемонский.

Ранее «Областная газета» писала, что победителями всероссийского проекта «Знание. Наставники» стали 70 свердловчан.