«Ювелирное бурение» вместо открытой операции: свердловские кардиологи освоили передовую методику

В Уральском институте кардиологии освоили высокотехнологичный метод лечения сложных сосудистых патологий. За последние шесть месяцев специалисты выполнили свыше 30 ротационных атерэктомий — малотравматичных вмешательств без открытой операции на сердце для пациентов с выраженным кальцинозом коронарных артерий, используя методику ювелирного бурения. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Методика, которую в клинике начали применять с мая 2026 года, позволяет эффективно справляться с твердыми кальциевыми отложениями на стенках сосудов — в случаях, когда традиционные подходы оказываются недостаточно результативными. Суть технологии — в точечном «сошлифовывании» плотных участков специальным буром с алмазным напылением: инструмент диаметром до 2 миллиметров вращается на скорости до 180 тыс. оборотов в минуту, аккуратно расширяя просвет артерии и подготавливая ее к установке стента. При этом хирурги работают без разрезов — через небольшой прокол, под контролем внутрисосудистого УЗИ.

Внедрение передовой методики стало возможным благодаря оснащению института современным оборудованием в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке Минздрава Свердловской области. Важную роль сыграло и постоянное развитие профессиональных компетенций врачей. Сегодня ротационная атерэктомия — отлаженный элемент практики института: накоплен значительный клинический опыт, а количество процедур продолжает увеличиваться.

Заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Вадим Бебнев подчеркивает: у пациентов часто вызывает тревогу сама идея «бурения» внутри артерии, однако на практике это высокоточный и избирательный метод.

«В руках опытного рентгенохирурга с внутрисосудистым УЗИ он часто оказывается единственным шансом восстановить кровоток, когда стандартные методы не подходят», — отметил специалист.

Эффективность подхода подтверждают конкретные случаи, рассказали в пресс-службе. Так, в октябре врачи помогли пациенту с многососудистым поражением и стенокардией: из‑за противопоказаний к открытой операции выбор пал на инновационную методику ротационной атерэктомии — вмешательство прошло успешно. Еще одним показательным примером стала операция у 80‑летней пациентки: с учетом возраста и повышенных рисков именно малоинвазивная методика позволила безопасно устранить проблему — уже через пять дней женщина вернулась домой.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на лекарства для свердловчан с сердечно-сосудистыми заболеваниями дополнительно выделят более 212 млн рублей.