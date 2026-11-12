Чем пахнет металл и как заработать на продвижении города расскажут на фестивале

В эти выходные свердловчане собираются на индустриально-популярном фестивале «Урал.завод.фест», который проходит в Кировграде 13-14 ноября. На лекциях и дискуссиях гости исследуют промышленность и познакомятся с городским наследием. Свердловчан научат читать историю города по его архитектуре и расскажут, что делает промышленный город живым. Центром фестиваля станет поиск локальной идентичности и любовь к малым уральским городам.

Два дня фестиваля, который в этом году проходит в Кировграде, обещают быть насыщенными. В программе лекции, интерактивные программы, мастер классы, книжная ярмарка и работы выставочных пространств. Фестиваль состоится в центре культурного развития «Спутник».

Большой блок обсуждения посветят городскому пространству. Так, на встрече с исследователем конструктивизма Свердловска доцентом УрФУ Ларисой Пискуновой (14 ноября, 12:00) гости поговорят об архитектуре Кировграда и историях, которые помнят его жители. Сразу после лекции местные жители покажут семейные снимки и поделятся своими воспоминаниями о городе, которые дополнят официальную городскую хронику. А вместе с художницей Екатериной Червонных свердловчане отправятся на дрейф-прогулку по городу, маршрут которой выберут сами участники (14 ноября, 13:00).

Интересны и практические блоки, рассчитанные на активных жителей небольших городов. Например, свердловчане узнают, как заработать на продвижении промышленного города и увидеть интересное в привычных местах. Об этом

13 ноября в 16:00 расскажет преподаватель УрФУ Надежда Зиновьева. А философ и социолог Александр Вилейкис 14 ноября в 15:00 объяснит, что помогает промышленному городу развиваться, и расскажет о влиянии на будущее города транспорта, среды и возможностей для жителей. Отдельные выступления посвятят искусственному интеллекту в геологии и истокам древней металлургии.

Отдельный блок программы посвящен мастер-классам. Например, гостям предложат поделиться, с чем ассоциируется запах металла и попробовать собрать «металлические» ароматы (13 ноября, 17:00). На другом мастер-классе (14 ноября, 12:00) гости научатся работать в технике Тиффани и сделают подвеску из цветного стекла. Модно будет попробовать себя в чеканке медных монет, слепить шигирского идола и самостоятельно сделать масляные краски.

Организатором фестиваля стал независимый книжный магазин «Книги, кофе и другие измерения». Не случайно литературе на фестивале отведено отдельное место. Для гостей будет работать большая книжная ярмарка, а для полного погружения в тему для гостей собрали подборку книг, посвященных промышленности, металлам и геологии.

До Кировграда и обратно можно добраться фестивальными автобусами из Верх-Нейвинска, оба дня будут осуществляться три рейса в каждую сторону.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на «Хлебозаводе №6» состоится иммерсивный вечер-спектакль.