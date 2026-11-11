На «Хлебозаводе №6» состоится иммерсивный вечер-спектакль по роману «Дом, в котором…»

Поклонники романа Мариам Петросян смогут принять участие в театральной версии книги. Как рассказали организаторы, зрители сами станут действующими лицами, полностью погрузившись в атмосферу мира загадочного Дома. Постановка пройдет в креативном кластере «Хлебозавод №6», а после спектакля гостей ждут интерактивные зоны и мастер-классы, которые продолжат тему изучения мира романа.

«Дом, в котором» армянской писательницы Мариам Петросян давно вышел за пределы одной книги и превратился в культурный феномен. Написанная в жанре магического реализма, история рассказывает о жизни воспитанников закрытого интерната для детей с инвалидностью, который все называют просто Домом.

Сюжет развивается в нескольких временных линиях вокруг компании подростков, чьих настоящих имен читатель никогда не узнает – герои называют друг друга, учителей и воспитателей прозвищами. Роман занимает важное место в русскоязычной литературе, а многослойность текста оставляет возможность для множества интерпретаций и трактовок, которые с удовольствием исследуют читатели.

По книжной вселенной ставятся спектакли, а поклонники объединяются в большое сообщество. Неудивительно, что роман, опубликованный почти 20 лет назад, до сих пор очень популярен среди разных поколений, а история продолжает жить, дополняясь новыми прочтениями. Одним из них станет иммерсивная постановка творческого объединения «Пока горит» – «Дом, в котором: Интермедия». Спектакль посвящен истории юного Кузнечика – одного из главных героев романа, которого читатели больше знают под «взрослым» именем Сфинкс.

«Во время постановки действие разделится на три сюжетные линии: история Кузнечика, его друзей и конфликт старших ребят из разных стай. Зритель сможет передвигаться в пространстве постановки и сам выбирать, за кем следить. Поэтому у каждого гостя будет уникальный зрительский опыт. Это похоже на квест, в котором каждому предлагается самому собрать полную историю», – рассказала организатор объединения Мария Усанина.

После завершения показа вечер продолжится мастер-классами, вдохновленными романом, а зрители смогут присоединиться к росписи стен и поучаствовать в открытом микрофоне для чтецов и музыкантов.

История Кузнечика выбрана не случайно. По словам организаторов, этот период не так исследован в других театральных постановках, а сама история становления героя компактнее и сюжетно содержательней. Основная часть постановки опирается на оригинальный текст «Дома, в котором…», однако отдельные сцены познакомят зрителя с новыми и уже известными интерпретациями мира романа.

Постановки пройдут 14 и 21 ноября в творческом пространстве «Закваска» «Хлебозавода №6».

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