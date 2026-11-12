ДомойНовости

«Витамины – к столу!»: в Свердловской области проконтролирован ввоз более тысячи тонн импортных овощей и фруктов

Новости
Ирина Клепикова

В числе стран-производителей – Азербайджан, Узбекистан, Китай, Турция

апельсины
Всего на территорию Свердловской области в сопровождении фитосанитарного сертификата ввезено 1 030 тонн овощей и фруктов. Фото: Полина Зиновьева, «Областная газета»

С начала ноября сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора при осуществлении карантинного фитосанитарного состояния импортной продукции, поступающей в Екатеринбург, досмотрели 50 транспортных средств с плодоовощной продукцией.

«Всего на территорию Свердловской области в сопровождении фитосанитарного сертификата ввезено 1 030 тонн овощей и фруктов. Продукция, поступившая в регион, была выращена в Китае, Турции, Киргизии, Узбекистане, Иране, Казахстане, Азербайджане», – сообщают в ведомстве.

При проведении контрольных мероприятий нарушений карантинного законодательства не выявлено. Все транспортные средства с плодоовощной продукцией допущены к ввозу в регион.Свердловская область

Ранее «Областная газета» писала о правилах перелета с животными-компаньонами.

Кино

В Екатеринбурге отметят 130-летие первого киносеанса на Урале

В столице Среднего Урала первый киносеанс состоялся 7 ноября (19 ноября по новому стилю)...
Новости

Не на птичьих правах: почему нужно подкармливать пернатых, прилетающих в города на зимовку

12 ноября в России отмечается Синичкин день. У праздника глубокие корни: еще давно люди...
Новости

В Екатеринбурге установят почтовый ящик из фильма «Письмо Деду Морозу»

В новогоднем оформлении лобби «Атриум Палас Отеля» в Екатеринбурге появится необычный артефакт – почтовый...

Подписывайтесь на нас в любимой соцсети

Популярное