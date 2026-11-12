«Витамины – к столу!»: в Свердловской области проконтролирован ввоз более тысячи тонн импортных овощей и фруктов

С начала ноября сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора при осуществлении карантинного фитосанитарного состояния импортной продукции, поступающей в Екатеринбург, досмотрели 50 транспортных средств с плодоовощной продукцией.

«Всего на территорию Свердловской области в сопровождении фитосанитарного сертификата ввезено 1 030 тонн овощей и фруктов. Продукция, поступившая в регион, была выращена в Китае, Турции, Киргизии, Узбекистане, Иране, Казахстане, Азербайджане», – сообщают в ведомстве.

При проведении контрольных мероприятий нарушений карантинного законодательства не выявлено. Все транспортные средства с плодоовощной продукцией допущены к ввозу в регион.Свердловская область

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