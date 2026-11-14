Белим деревья: от вредителей и от ожогов

Мы привыкли видеть весной аккуратные ряды побеленных деревьев. Однако побелку нужно проводить не весной, а осенью.

Сделанная осенью, она не только защитит деревья от вредителей, но и станет хорошей защитой от солнечных ожогов, ведь в конце зимы – начале весны, когда солнце начинает днем пригревать все сильней, вероятность ожогов коры возрастает. Белый цвет отразит солнечные лучи и тем предохранит кору от повреждений. Побелка – и «ранозаживляющее» при трещинах на коре.

Для работы можно использовать как готовую смесь для побелки, так и приготовить ее самому из обычной извести. Для этого специалисты советуют: возьмите 2,5 кг извести и разведите ее в ведре воды. Добавьте к полученной смеси 300 г медного купороса (он защитит деревья от грибков и бактерий) и 100 г столярного клея (благодаря ему побелка дольше будет держаться на стволе).

Перед побелкой тщательно очистите ствол и нижние скелетные ветви от лишайников и мхов. Это проще сделать в сырую погоду. А вот приступать непосредственно к побелке нужно в сухой день. Защитный слой должен быть толщиной 2–3 мм, поэтому белить придется несколько раз. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

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