Мини-огород зимой: хит-парад зелени, которую легко вырастить на подоконнике

С наступлением осенне-зимнего сезона, возможностью отдохнуть от дачных работ у заядлых садоводов-огородников – другая забота: а как же свежая зелень, витамины? Не переживайте. Подоконники же не только для цветов. Как утверждают фанаты-садоводы, дома можно вырастить зимой практически любую огородную культуру. Правда, не у каждого есть возможности и терпение для этого. Поэтому лучшие растения для домашнего огорода – те, что не составит труда вырастить любому.

Зеленый лук. Люди постарше помнят: в детских садах воспитатели с детьми выращивали зимой лук на подоконниках. Из любопытства. Ну, и в тарелки можно было покрошить. Но для домашнего зимнего огорода лук идеален во все времена: быстро растет, неприхотлив, полезен.

В качестве посадочного материала можно использовать и лук-севок (крупную фракцию – выборок), и обычный лук-репку. Из севка урожай, конечно, меньше: луковица быстрее истощается. Зато перо мягче и нежнее. Крупная луковица дает больше зелени, и получать урожай с нее можно дольше.

Сажать лук на выгонку можно в небольшие емкости с водой (так, чтобы луковица ни в коем случае не проваливалась в воду, а лишь касалась ее) или в грунт. Грунт надежнее: луковицы не подгнивают. В почву для посадки неплохо внести гидрогель. В комнатных условиях почвенный субстрат быстро пересыхает, а гидрогель не дает луковицам страдать от дефицита влаги.

Для посадки можно использовать небольшие пластиковые ящички. На дно – керамзит в качестве дренажа, сверху – грунт с гидрогелем примерно до половины ящика. Слегка уплотнив смесь, высаживайте в нее луковицы вплотную друг к другу, не заглубляя их в почву. Обильно полейте – и все.

Чтобы всегда быть с урожаем, лучше сажать лук регулярно – каждые 10–14 дней. К тому моменту, как с первой «грядки» урожай будет собран полностью, поспеет зелень на следующей – и так до весны.

Кресс-салат. Как и лук, он непритязателен. Очень скороспелый: уже через 2–3 недели после появления всходов вас порадует молодая витаминная зелень. У кресс-салата множество полезных свойств: регулярное употребление его в пищу помогает нормализовать кровяное давление, улучшить пищеварение и сон. Его использовали как средство от цинги, а соком лечили малокровие и авитаминозы.

Кресс-салат успешно растет на подоконниках зимой – он холодостоек и не требователен к свету. Единственное, в чем он нуждается, – регулярное увлажнение почвы и воздуха: засухи это растение не любит. Чтобы зелень на столе была постоянно, очередную порцию кресс-салата желательно высевать каждые 7–10 дней.

Листовой салат. Он более нежный и требовательный, чем зеленый лук и кресс-салат, но ради сочной зелени стоит постараться. Что советуют учесть специалисты? В домашних условиях салату необходимо досвечивание – это светолюбивая культура. Кроме того, салат болезненно реагирует на засуху и жару: листья грубеют и становятся горькими, быстро образуются цветоносы.

А еще всходы салата нужно прореживать. Рекомендуется сделать это дважды: через неделю после появления всходов на расстоянии 1–2 см между сеянцами, а в фазе 2–3 настоящих листьев – на расстоянии 4–5 см. Если загустить посевы, растения вытянутся, ослабнут, и урожай – под большим вопросом.

Петрушка. Эту зелень можно получить дома двумя путями: посевом семян в грунт и выгонкой из заготовленных корешков. Второй способ в целом проще. Если вы с осени не заготовили посадочный материал, в овощных отделах магазинов можно найти качественные корнеплоды для выгонки: среднего размера – 30–60 г весом, без признаков увядания. У них обязательно должна сохраниться верхушечная почка: сильно обрезанные растения зелени не дадут.

Хорошо увлажнив почву в ящичке или цветочном горшке, сажаем корнеплоды, прикрыв грунтом их макушки. Слишком длинные можно обрезать (срез присыпают углем, чтобы избежать гнили) или посадить наклонно. Последнее считается даже более предпочтительным, чем обычная посадка.

Если выращивать петрушку из семян, необходимо учесть: растение светолюбиво, а его семена прорастают довольно медленно.

Шнитт-лук. Чтобы всю зиму получать урожай, посадочный материал для выгонки необходимо заготовить с осени. Если нынче не успели, возьмите советы на заметку к следующему сезону. Небольшие куртинки шнитт-лука выкапывают и, обрезав перо, сажают в ящики или горшки, которые хранят в подвале или на балконе. Посадочный материал на выгонку целесообразно брать с мест, которые вы намереваетесь прореживать или полностью удалять – использованные на выгонку растения уже не ­восстанавливаются.

Зимой емкости с луком по мере необходимости вносят в теп­лое помещение и ставят ближе к свету. Перо у шнитт-лука отрастает быстро; его можно выщипывать с кустика выборочно или срезать полностью. Вкус – более нежный и мягкий, чем у обычного зеленого лука. Правда, шнитт-лук очень чувствителен к влаге – при ее недостатке перо грубеет и начинает заметно горчить, быстро образуются цветоносы. Учтите при выращивании.

В домашних условиях урожай с одного растения можно получить дважды, после чего оно истощается, даже при хорошем уходе и подкормках. Поэтому разумно заготовить несколько емкостей с посадочным материалом, чтобы выращивать зелень на протяжении всей зимы.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на территорию Свердловской области в сопровождении фитосанитарного сертификата ввезено 1 030 тонн овощей и фруктов.