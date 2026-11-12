Движение «Абилимпикс» в Свердловской области — от соревнований к реальному трудоустройству

В Екатеринбурге стартовал молодежный форум «Мой вектор: Мастерство. Креативность. Карьера» — площадка для обсуждения карьерных перспектив участников движения «Абилимпикс». Девиз форума — «Возможности без границ». Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Мероприятие, открывшееся 12 ноября на базе Общественного центра УрФУ, объединило школьников, студентов, специалистов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также экспертов, наставников, представителей власти и работодателей.

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. Она подчеркнула, что движение «Абилимпикс» — это не только соревнования, но и системная работа по профессиональной интеграции.

«Раз в год собираем победителей и участников движения, чтобы они могли встретиться, пообщаться с потенциальными работодателями и узнать о возможностях профессиональной реализации. Мы заинтересованы в этих ребятах и хотим, чтобы каждый из них видел перспективы для воплощения своих планов в профессии», — сказала министр.

В рамках открытия форума Татьяна Савинова вручила награды победителям и финалистам Национального чемпионата «Абилимпикс-2026». Награды получили школьники, студенты и специалисты, показавшие высокие результаты в состязаниях. Программа первого дня также включила тренинг по эмоциональной саморегуляции и спортивный турнир «Стирая грани».

Отмечается, что за 11 лет работы «Абилимпикса» в Свердловской области движение заметно расширилось: количество соревновательных компетенций выросло с 9 в 2016 году до 74 в 2026 году. Параллельно увеличилось число участников, экспертов и волонтеров, сформировалось устойчивое профессиональное сообщество. Главная задача инициативы — помочь людям с ОВЗ выбрать профессиональный путь, освоить востребованные навыки и уверенно выйти на рынок труда. Форум проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее «Областная газета» писала о том, что команда Свердловской области завоевала 13 медалей Национального чемпионата «Абилимпикс».