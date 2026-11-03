Свердловские профессионалы покорили пьедестал «Абилимпикса»

Свердловская область ярко заявила о себе на финале Национального чемпионата «Абилимпикс»: команда региона завоевала 13 медалей и вошла в топ‑10 общекомандного зачета. Соревнования прошли 3 ноября в московском «Тимирязев‑центре» и собрали лучших профессионалов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья со всей страны. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Высокие результаты уральцев — не просто повод для гордости, а показатель системной работы по подготовке кадров. Как отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, каждая завоеванная медаль — это доказательство того, что специалисты региона готовы трудиться в самых разных отраслях: от ИТ и метрологии до промышленной робототехники.

«Результаты команды Свердловской области отражают эффективность региональной системы подготовки кадров: в числе победителей — студенты колледжей, школьники и уже действующие сотрудники предприятий, что говорит о преемственности поколений при формировании производственных коллективов и растущем интересе к профессиям, востребованным на региональном рынке труда», — сказал Денис Паслер.

Свердловчане отличились в самых разных компетенциях. В номинации «Бариста» (среди школьников и студентов) золото взял Даниил Петров, а в категории специалистов бронзу завоевала Анна Гаревских — оба представляют техникум индустрии питания и услуг «Кулинар».

В метрологии Свердловская область также показала сильный результат: Инна Нигматулина (Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса) стала лучшей среди студентов, а Денис Грехов (ООО «Рассвет») — среди специалистов. ИТ‑направление также принесло региону награду. Владислав Кашапов из Екатеринбургского экономико‑технологического колледжа победил в номинации «Специалист по типовым решениям 1С» среди студентов.

В социальной сфере серебро в компетенции «Специалист по социальной реабилитации» завоевал Павел Козырев из Ревдинского многопрофильного техникума. В номинации «Инструктор по оказанию первой помощи» лучшей стала Елизавета Дедюхина из Свердловского областного медицинского колледжа.

Успехи уральцев заметны и в сервисных профессиях: Дмитрий Зорихин (Нижнетагильская школа‑интернат) занял второе место в ресторанном сервисе среди школьников, а Андрей Пунтус (ООО «Адигель») стал третьим в этой же компетенции среди специалистов.

Отдельного внимания заслуживают достижения в узкоспециализированных и международных категориях. Олеся Катаева (Свердловское отделение Всероссийского общества глухих) стала лучшей в «Клининге» среди специалистов, а Владимир Камаев (ПАО «Т‑Плюс») взял бронзу в «Промышленной робототехнике». В открытых соревнованиях среди дружественных стран Екатерина Соловьева («Кулинар») заняла третье место в номинации «Кондитерское дело», а Марина Хачатурян (Свердловский областной педагогический колледж) получила серебро в компетенции «Гид‑экскурсовод».

Международный конкурс «Модный стиль» также принес Свердловской области медали: Анна Сковородникова (школа №8, Екатеринбург) взяла золото, а Елизавета Кожевина (центр «Ресурс») и Полина Лукина (Екатеринбургская школа‑интернат №13) стали серебряными призерами.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по активности участников, подавших заявки на Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности».