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Свердловская область получит свыше 40 млн рублей на развитие спорта

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Областная газета

Победители конкурса Российского спортивного фонда и их проекты

гранты спортивным организациям Свердловской области
Гранты для чемпионов и новичков: Свердловская область — среди победителей конкурса «Спорт — это формат жизни». Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Спортивные организации Свердловской области выиграли гранты на общую сумму свыше 40 млн рублей в рамках конкурсного отбора Российского спортивного фонда «Спорт — это формат жизни». всего по стране поддержку получили 110 проектов из 500 поданных заявок, а общий объем распределенных средств составил около 5,5 млрд рублей. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Среди победителей из Свердловской области — федерации прыжков на батуте, биатлона и лыжных гонок, Центр адаптивного спорта «Родник», спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо имени Александра Козлова, а также несколько спортивно-адаптивных школ, в том числе нижнетагильская школа паралимпийского резерва имени Михалины Лысовой.

Наибольшую сумму — 19,4 млн рублей — получит Центр адаптивного спорта «Родник» на проект «СПОРТКОД: невозможное — возможно». Средства пойдут на создание цифровой платформы адаптивного спорта, проведение соревнований и фестивалей (включая межмуниципальные и региональный этапы Кубка защитников Отечества, областные спартакиады), просветительские мероприятия, а также на закупку специализированного оборудования и подготовку спортсменов.

гранты спортивным организациям Свердловской области
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свыше 9,7 млн рублей направят спортивно-адаптивной школе паралимпийского и сурдлимпийского резерва. Деньги используют для раннего физического развития и спортивной подготовки детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В планах — оснащение секций следж-хоккея, фехтования на колясках, горнолыжного спорта, плавания и гидрореабилитации, а также внедрение оборудования виртуальной реальности.

Более 10 млн рублей получит спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо имени Александра Козлова. Проект приурочен к 90‑летию самбо, которое отметят в 2028 году. Средства пойдут на покупку экипировки, создание официального сайта школы с информацией о достижениях воспитанников и работе Дворца дзюдо в Екатеринбурге. Кроме того, в рамках проекта запланированы спортивно‑массовые мероприятия, семейные и открытые тренировки, дни борьбы — все это призвано популяризировать единоборства и привлекать жителей региона к регулярным занятиям спортом.

гранты спортивным организациям Свердловской области
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что выделенные средства откроют дополнительные возможности для реализации значимых спортивных инициатив на Среднем Урале. Он также напомнил, что на поддержку спорта в регионе в 2026 году заложено порядка 9 млрд рублей, и поблагодарил команды спортивных организаций за идеи, которые делают физкультуру и спорт доступнее для уральцев.

Российский спортивный фонд «Спорт — это формат жизни» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Финансирование от фонда может покрывать до 90% стоимости проекта, оставшиеся средства организации привлекают самостоятельно. Поддержка таких инициатив помогает решать задачи госпрограммы «Спорт России» — развивать массовый спорт, готовить спортивный резерв и повышать доступность физической культуры для всех категорий граждан.

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловские дзюдоисты выиграли золото командного чемпионата Европы и Континентальной лиги дзюдо.

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