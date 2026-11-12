Свердловская область получит свыше 40 млн рублей на развитие спорта

Спортивные организации Свердловской области выиграли гранты на общую сумму свыше 40 млн рублей в рамках конкурсного отбора Российского спортивного фонда «Спорт — это формат жизни». всего по стране поддержку получили 110 проектов из 500 поданных заявок, а общий объем распределенных средств составил около 5,5 млрд рублей. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Среди победителей из Свердловской области — федерации прыжков на батуте, биатлона и лыжных гонок, Центр адаптивного спорта «Родник», спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо имени Александра Козлова, а также несколько спортивно-адаптивных школ, в том числе нижнетагильская школа паралимпийского резерва имени Михалины Лысовой.

Наибольшую сумму — 19,4 млн рублей — получит Центр адаптивного спорта «Родник» на проект «СПОРТКОД: невозможное — возможно». Средства пойдут на создание цифровой платформы адаптивного спорта, проведение соревнований и фестивалей (включая межмуниципальные и региональный этапы Кубка защитников Отечества, областные спартакиады), просветительские мероприятия, а также на закупку специализированного оборудования и подготовку спортсменов.

Свыше 9,7 млн рублей направят спортивно-адаптивной школе паралимпийского и сурдлимпийского резерва. Деньги используют для раннего физического развития и спортивной подготовки детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В планах — оснащение секций следж-хоккея, фехтования на колясках, горнолыжного спорта, плавания и гидрореабилитации, а также внедрение оборудования виртуальной реальности.

Более 10 млн рублей получит спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо имени Александра Козлова. Проект приурочен к 90‑летию самбо, которое отметят в 2028 году. Средства пойдут на покупку экипировки, создание официального сайта школы с информацией о достижениях воспитанников и работе Дворца дзюдо в Екатеринбурге. Кроме того, в рамках проекта запланированы спортивно‑массовые мероприятия, семейные и открытые тренировки, дни борьбы — все это призвано популяризировать единоборства и привлекать жителей региона к регулярным занятиям спортом.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что выделенные средства откроют дополнительные возможности для реализации значимых спортивных инициатив на Среднем Урале. Он также напомнил, что на поддержку спорта в регионе в 2026 году заложено порядка 9 млрд рублей, и поблагодарил команды спортивных организаций за идеи, которые делают физкультуру и спорт доступнее для уральцев.

Российский спортивный фонд «Спорт — это формат жизни» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Финансирование от фонда может покрывать до 90% стоимости проекта, оставшиеся средства организации привлекают самостоятельно. Поддержка таких инициатив помогает решать задачи госпрограммы «Спорт России» — развивать массовый спорт, готовить спортивный резерв и повышать доступность физической культуры для всех категорий граждан.

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловские дзюдоисты выиграли золото командного чемпионата Европы и Континентальной лиги дзюдо.