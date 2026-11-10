Свердловские дзюдоисты выиграли золото командного чемпионата Европы и Континентальной лиги дзюдо

Свердловские дзюдоисты успешно выступили сразу на двух крупных турнирах. Пять представителей региона в составе сборной России завоевали золотые медали чемпионата Европы среди смешанных команд. А женская команда спортивного клуба «Родина» впервые в своей истории стала победительницей престижного национального турнира – Континентальной лиги дзюдо.

Чемпионат Европы среди смешанных команд по дзюдо прошел в Сербии. На соревнования сборная России отправилась в статусе одной из сильнейших команд планеты: в октябре в Баку российские дзюдоисты завоевали историческое серебро чемпионата мира, в финале уступив лишь родоначальникам этого вида спорта – сборной Японии. Поэтому на континентальном первенстве наша сборная была в числе главных фаворитов, и свой статус подтвердила на татами.

В составе национальной команды выступили пять представителей Свердловской области: Тимур Арбузов (до 90 кг), Валерий Ендовицкий (свыше 90 кг), Ольга Мухина (до 57 кг), Камила Бадурова (до 70 кг) и Дарья Речкалова (свыше 70 кг). И уже двое из них помогли сборной уверенно выйти в полуфинал чемпионата Европы. Турнир в Сербии наша команда начала с четвертьфинала, где встретилась со сборной Австрии и не оставила соперникам никаких шансов. Российские дзюдоисты выиграли четыре схватки подряд и завершили противостояние досрочно – 4:0. Победами в том числе отличились и свердловчане: Тимур Арбузов успешно дебютировал в новой для себя весовой категории (до 90 кг), и Валерий Ендовицкий, который поставил точку в противостоянии с ­австрийцами.

С аналогичным счетом россияне разобрались в полуфинале и с командой Турции, причем три из четырех побед вновь добыли свердловчане. Тимур Арбузов и Валерий Ендовицкий выиграли очередные схватки на турнире, к ним же присоединилась и Дарья Речкалова, одолевшая габаритную турчанку. Как итог – 4:0, и путевка в финал.

Казалось, что противостояние против грозной сборной Грузии будет куда более напряженным: в составе соперников был олимпийский чемпион и три чемпиона мира. Но и здесь сборная России одержала уверенную победу. Дарья Речкалова без борьбы принесла нашей команде первое очко – соперница из Грузии не вышла на схватку из-за травмы. Свердловчанин Валерий Ендовицкий удвоил пре­имущество национальной команды. А успехи Ирины Зуевой и Тамары Лищенко принесли сборной уверенную победу: грузинские спортсмены забрали только одну схватку, как итог – 4:1 в пользу российской команды.

«Безмерно приятно завоевать «золото» Европы в команде! В прошлом году я вместе с ребятами был бронзовым призером, теперь – чемпион, и это гораздо круче. Мы доказали, что у нас хорошая, сильная сборная», – отметил представитель Свердловской области Тимур Арбузов.

Параллельно с турниром в Сербии в Москве состоялся финал Континентальной лиги дзюдо – национального командного турнира, в котором принимают участие клубы со всей страны. В женской части соревнований Свердловскую область представил екатеринбургский клуб «Родина», который в итоге стал победителем турнира – впервые в своей истории. Свердловские дзюдоистки по ходу турнира прошли питерский клуб «Турбостроитель-1», команду «Придонье Топ Тим», но самым напряженным противостоянием получился финал против тульского «Мехмаша». Свердловчанки повели со счетом 2:0, затем представительницы Тулы выиграли две схватки. Судьба кубка решалась в последней пятой схватке, где Карина Ефимова выиграла у Алеси Кузнецовой и принесла «Родине» золотые медали.

«Перед финальной встречей волнения у меня не было, вышла нацеленной на победу. Даже азарт разыгрался от мысли, что это решающая схватка и ее нужно выиграть», – сказала после схватки Карина Ефимова.

В мужском турнире Континентальной лиги дзюдо победу праздновал грозненский клуб «Ахмат».

Ранее «Областная газета» рассказывала об успехах свердловских самбистов на чемпионате мира.