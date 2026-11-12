В Екатеринбурге отметят 130-летие первого киносеанса на Урале

В столице Среднего Урала первый киносеанс состоялся 7 ноября (19 ноября по новому стилю) 1896 года. В честь этого события с 19 по 22 ноября в Доме кино перед каждым сеансом будет демонстрироваться фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», снятый братьями Люмьер.

Что же увидели уральцы 130 лет назад? Короткие документальные сцены из повседневной жизни — идущих людей, едущие экипажи и мчащийся поезд.

Первый кинопоказ устроил московский коммивояжер Степан Осипович Маржецкий. Киноаппарат установили прямо на сцене Городского театра (позже это здание стало известно, как кинотеатр «Колизей»), а экран натянули на месте театрального занавеса.

Вот как писала газета «Екатеринбургская неделя» о том историческом событии: «Учащимся мы особенно рекомендуем посмотреть картины кинематографа; если к тому же преподаватели физики объяснят им теорию, на которой изобретатель основал свое изобретение, то несомненно, это навсегда сохранится в их памяти».

Кроме показа фильма братьев Люмьер в Доме кино, в Свердловском областном фильмофонде в рамках встречи киноклуба «Третье тысячелетие» 16 ноября тот самый исторический сюжет 1896 года о прибытии поезда будет показан на киноплёнке.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в регионе проходит Неделя уральского кино.