В регионе стартовала V Неделя уральского кино: где и когда смотреть фильмы

В Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Берёзовском и Екатеринбурге с 9 по 15 ноября проходит Неделя уральского кино. Зрители увидят более 40 игровых, документальных и анимационных картин, созданных кинематографистами региона. О программе, премьерах и роли регионального кино рассказали организаторы и авторы.

Неделя уральского кино – это событие, которое год от года набирает вес и становится более значимым в культуре региона. Для Свердловской области это не просто череда показов, а возможность показать зрителю сегодняшний и завтрашний день Урала.

«В программе много интересных работ, отражающих местность региона и точно показывающих в какой точке истории мы находимся. Всё это создано глазами людей разных поколений, и эта палитра жизни уральского кинематографа очень важна. В России есть несколько точек производства кино, и вся история российского кинематографа влияет на нашу культуру и наши ценности. Министерство культуры всегда с интересом относится к работе Союза кинематографистов, и мы рады, что удается ежегодно поддерживать Неделю уральского кино», – отметила заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь.

Председатель Свердловской областной организации Союза кинематографистов России Павел Поляков подчеркнул, что программа этого года получилась как никогда интересной и сбалансированной: анимация, документальные и художественные фильмы соседствуют друг с другом, а масштаб региона в кинокарте России расширяется. В этом году Неделя уральского кино празднует свой первый маленький юбилей – 5 лет, и в честь этого организаторы открыли фестиваль творческим вечером Оксаны Черкасовой.

«Открытие Недели уральского кино состоялось с Оксаной Черкасовой – мэтром уральской анимации, основоположником классической школы уральской анимации. Она представила свои фильмы с кинопленки, за что нужно сказать спасибо Союзу кинематографистов и фильмофонду Свердловской области, которые хранят и предоставляют эти плёнки. Мне кажется, это абсолютно уникальное событие, – говорит исполнительный продюсер анимационного направления кинокомпании «29 февраля» Яна Игдал. – Вообще Неделя уральского кино – это замечательный старт фестивальной судьбы каждого фильма. Здорово, что каждый, кто зарегистрировался, может прийти и посмотреть всей семьёй фильмы, которые появятся на разных платформах только через пару лет».

В представленных картинах найдут отражение важные темы – от традиций и сохранения культуры региона до вопросов, близких каждому зрителю. Организаторы подчёркивают, что уральское кино сегодня поднимает довольно глубокие темы, и это одна из причин, почему программе Недели стоит уделить особое внимание.

«Мы представим на фестивале документальный альманах «Дистанция ближняя» – проект, снятый при поддержке Фонда Потанина и Фонда поддержки регионального кино. Наш режиссер Кирилл Лукин покажет свою новеллу «I’m okey» про людей с ограниченными способностями, которые занимаются дайвингом на Урале. Я считаю, очень важно поддерживать неигровое кино и наших документалистов, потому что это целая диаспора авторов со своим языком», – рассказала режиссер, арт-директор, креативный продюсер Red Pepper Film Юлия Узких.

Отдельного внимания заслуживает премьера фильма «Новая столица моды» – картина в центре которой екатеринбуржские женщины и их вклад в развитие страны и экономики. Через историю уральских брендов и стоящих за ними женщин автор показывает, как локальная культура и предпринимательство становятся частью большого общероссийского контекста.

«Я надеюсь, что фильм попадет в сердца многих и далеко не только тех, кто интересуется модой, а в том числе и тех, кто интересуется развитием и хочет сделать что-то важное не только для себя, но и для других людей, и для страны в целом», – поделилась режиссер Наталья Саврас.

Организаторы отмечают, что интерес к уральскому кино растет и расширение географии показов – от Екатеринбурга до небольших городов области – делает его доступным для широкого зрителя. За этим результатом стоит работа многих людей – авторов, продюсеров, культурных инструкторов и всех, кто помогает проекту состоятся.

«Я хочу сказать огромное спасибо всем авторам, которые представляют свои фильмы, которые дают нам для показа свои картины, поддерживают нас в информационном поле и своим присутствием на показах. Для нас возникает понимание, что мы делаем что-то полезное для общества», – подчеркнул Павел Поляков.

Посетить показы можно бесплатно, по предварительной регистрации. Партнером проекта выступает министерство культуры Свердловской области.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Елизавета Кожевина