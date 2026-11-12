Голоса заводского тыла: библиотеки Екатеринбурга оживляют историю подвига уральских рабочих

В библиотеках уральской столицы реализуется проект «Мой район, моя страна, моя история». Это культурная инициатива, которая предлагает заново открыть и осмыслить трудовой подвиг уральцев. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга.

Для горожан уже организовали более 30 бесплатных пешеходных экскурсий и свыше 20 открытых лекций. Экскурсионные маршруты проходят по местам, где сохранились свидетельства индустриальной эпохи – Уралмашу, Эльмашу и Химмашу. Для проведения лекций привлекают историков, краеведов и представителей трудовых династий. Слушателям показывают архивные материалы и личные хроники, которые ранее не публиковались в широком доступе.

Также в рамках проекта на базе библиотеки №14 работает творческая мастерская для молодежи. Здесь участники осваивают разные форматы, чтобы рассказать историю родного города по-своему. Например, через подкасты – уже записаны первые фрагменты выпусков, посвященных Екатеринбургу. Осваивают ребята и печатную графику. Они переносят на шопперы образы, которые им подсказывает история города и его трудовой подвиг. Из готовых работы будет собрана выставка.

Одним из ближайших мероприятий проекта станет лекция Ульяны Плюсниной «Портрет рабочего: как менялся образ труженика в уральском искусстве XX века». Она пройдет 27 ноября на площадке библиотеки №14. Культуролог объяснит, чем портрет рабочего отличается от парадного портрета или бытовой сцены, проследит развитие жанра и обратится к произведениям уральских художников разных десятилетий, чтобы наглядно показать, как как менялся идеал труженика.

Проект «Мой район, моя страна, моя история» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Все записи лекций, видеоэкскурсии и уникальные материалы доступны на сайте.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на звание «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» претендуют 45 свердловчан.