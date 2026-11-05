На звание «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» претендуют 45 свердловчан

Во втором сезоне Всероссийского конкурса «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» Свердловскую область представляют 45 специалистов. Всего на конкурс поступило 2160 заявок из 89 регионов страны. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе Российского общества «Знание».

Специалисты из средней общеобразовательной школы №105 Екатеринбурга, средней общеобразовательной школы №32 Краснотурьинска, Богдановичской школы-интерната, средней общеобразовательной школы №1 им. А. С. Пушкина Тавды, средней общеобразовательной школы №5 Алапаевска и других муниципалитетов представляют собственные практики по развитию школьных библиотек, популяризации чтения и вовлечению детей в просветительскую деятельность.

Следующим этапом станет онлайн-защита авторских практик. Эксперты оценят их оригинальность, результативность и возможность применения в других образовательных учреждениях.

«Умение заинтересовать ребенка книгой, пробудить в нем любопытство и желание узнавать новое — важная часть воспитательной работы. И здесь многое зависит от школьного библиотекаря: его профессионализма, умения находить подход к детям и создавать среду, в которой чтение становится естественной частью школьной жизни. Важно поддерживать таких специалистов и давать возможность их опыту выходить за пределы одной школы», — отметила советник Президента Российской Федерации Елена Ямпольская.

Среди конкурсантов как начинающие специалисты, так и сотрудники с многолетним опытом работы в школьных библиотеках. Более половины заявок поступили от сотрудников школ, где обучаются свыше 500 детей. Победителей конкурса назовут в декабре 2026 года на II Международном форуме школьных библиотекарей.

Напомним, в прошлом году финалистами конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» стали 14 педагогов Свердловской области.

Отметим, конкурс «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» проводится по поручению Президента России. Главная задача конкурса — поддержка профессиональных практик сотрудников школьных библиотек, развитие современных библиотечных пространств и популяризация чтения среди детей и подростков. Конкурс отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее «Областная газета» писала, что в Екатеринбурге обсуждают, как стереотип о библиотеке превратить в современный бренд.