Екатеринбург официально признан готовым к отопительному сезону

Екатеринбург подтвердил надежность теплоснабжения и готовность к отопительному сезону 2026–2027 годов. Соответствующий паспорт готовности выдало Уральское управление Ростехнадзора по итогам проверки. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе администрации города.

Документ подтверждает, что город выполнил все необходимые требования для надежной и безопасной работы инженерной инфраструктуры и ЖКХ в холодное время года.

В рамках подготовки к зиме в уральской столице провели масштабный комплекс работ. Специалисты поэтапно проверили трубопроводы: выполнено четыре этапа гидравлических испытаний. Кроме того, обновили теплосетевую инфраструктуру — заменено 33,5 километра тепловых сетей.

К работе в зимний период подготовили значительную часть городской системы теплоснабжения: 169 теплоисточников, 14 тепловых насосных станций и 467 центральных тепловых пунктов. Общая протяженность подготовленных тепловых сетей превысила 3,8 тыс. километров. На теплоисточниках сформированы основной и резервный запасы топлива — это обеспечит бесперебойную подачу тепла даже в сильные морозы.

Отдельно комиссии районных администраций и департамент жилищного и коммунального хозяйства оценили готовность более 9 тыс. потребителей тепловой энергии. В их числе — 8 126 жилых домов, 1 270 объектов социальной сферы, а также 82 теплоснабжающие и теплосетевые организации и 7 организаций — владельцев тепловых сетей на территории города.

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловчане смогут быстрее решать проблемы с отоплением — заявки принимают через «Госуслуги Дом».