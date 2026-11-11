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Свердловчане смогут быстрее решать проблемы с отоплением — заявки принимают через «Госуслуги Дом»

ЖКХНовости
Областная газета

В сервисе добавили специальный шаблон обращения

Госуслуги Дом сервис отопление Свердловская область
О проблеме с отоплением свердловчане могут быстро сообщить через цифровой сервис. Фото: Галина Соловьева, фотоархив «Областной газеты»

Свердловчане получили удобный цифровой инструмент для решения проблем с отоплением: в мобильном приложении «Госуслуги Дом» запустили специальный шаблон заявления в управляющую организацию. Теперь, если температура в квартире не соответствует нормативам, оформить претензию можно в несколько кликов — это ускорит проверку качества коммунальной услуги и поможет быстрее добиться перерасчета. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Алгоритм подачи обращения максимально упрощен. При выборе категории «Холодно/жарко в квартире» система сначала порекомендует связаться с аварийно-диспетчерской службой, а затем предложит направить письменное заявление. В шаблоне уже учтены все необходимые формулировки: есть ссылки на нормативные документы и требование направить специалиста для замера температуры.

Чтобы подать заявку, нужно зайти в раздел «Заявки», затем последовательно выбрать пункты: «Новая заявка» → «Квартира» → «Отопление» → «Холодно/жарко в квартире». После ознакомления с подсказками достаточно нажать кнопку «Создать заявку» — и обращение уйдет в работу. Акт о нарушении температурных норм станет основанием для перерасчета платы за отопление.

Еще одним каналом связи с управляющими организациями стали домовые чаты в мессенджере «Макс». В Свердловской области уже создано более 22 тыс. таких чатов, их используют свыше 765 тыс. жителей. Через чаты можно круглосуточно обращаться в диспетчерские службы, узнавать о плановых и аварийных отключениях, а также отслеживать ход капитального ремонта.

Внедрение цифровых сервисов в сфере ЖКХ помогает сделать взаимодействие с коммунальщиками прозрачнее и оперативнее. Развитие единой цифровой среды в ЖКХ идет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее «Областная газета» писала о том, что на Уралмаше в 264 многоквартирных жилых домах ограничена подача тепла и горячей воды.

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