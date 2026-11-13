В Свердловской области запустят льготную аренду в учреждениях культуры для предпринимателей

В Свердловской области поддержат культурные проекты: льготная аренда в размере 1 рубля в год за 1 кв. метр площади стала доступна предпринимателям для розничной торговли книгами, газетами и журналами, а также для проведения культурно-просветительских мероприятий в государственных учреждениях культуры. Такое постановление принято по итогам заседания регионального правительства. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«62 региональных учреждения культуры, которые работают в помещениях, являющихся государственным имуществом, смогут сдавать пустующие площади в аренду под розничную торговлю книгами, газетами и журналами, а также для проведения культурно-просветительских мероприятий. Речь идет о библиотеках, музеях или домах культуры, где есть такая возможность», — написал Денис Паслер в своих соцсетях.

Инициатива стала возможной благодаря изменениям в Федеральный закон № 65-ФЗ. Нововведение позволит создать в государственных учреждениях культуры новые точки притяжения — уральцы получат дополнительные возможности для знакомства с качественной литературой и посещения интересных культурных событий. А также это повысит эффективность использования пустующих или неэффективно занятых помещений в домах культуры, библиотеках и музеях.

Как пояснил заместитель губернатора — министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов, документ устанавливает, что при проведении аукциона на право заключения договора аренды государственного имущества региона начальная цена договора определяется по льготной ставке арендной платы в размере 1 рубля в год за 1 кв. метр площади передаваемого в аренду имущества.

Предприниматели смогут арендовать государственные помещения культуры под книжные магазины, торговлю прессой, галереи и лектории долгосрочно, на срок от 10 до 25 лет. В настоящее время в реестре государственного имущества Свердловской области числятся театры, музеи, филармонии, библиотеки, образовательные учреждения в сфере культуры, центры народного творчества, дворец культуры.

Ранее «Областная газета» писала, что библиотеки Екатеринбурга оживляют историю подвига уральских рабочих.