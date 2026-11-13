Денис Паслер рассказал о расширении мер поддержки для льготных категорий свердловчан

Губернатор Свердловской области Денис Паслер принял решение о направлении дополнительных средств для компенсации платы за коммунальные услуги льготным категориям свердловчан и упрощении процедуры обеспечения протезами тружеников тыла Великой Отечественной войны. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Так на компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги для льготных категорий жителей региона дополнительно направят 1 млрд рублей. Таким образом, общая сумма средств регионального бюджета на данную меру поддержки в 2026 году составит порядка 12 млрд рублей.

«Право на компенсацию в Свердловской области имеют 30 категорий, в том числе инвалиды, участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи. В этом году льготой на оплату ЖКУ воспользовались более 390 тысяч свердловчан», — написал Денис Паслер в своих соцсетях.

Также губернатор рассказал о принятом решении упростить процедуру обеспечения протезами тружеников тыла Великой Отечественной войны и малоимущих уральцев за счет бюджетных средств при наличии медицинских показаний.

«Теперь при обращении за помощью достаточно подать только заявление. Все остальные документы, в том числе заключение врачебной комиссии, будут запрошены путем межведомственного взаимодействия — без участия заявителя», — уточнил губернатор.

Ранее «Областная газета» писала, что в Свердловской области запустят льготную аренду в учреждениях культуры для предпринимателей.