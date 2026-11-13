Около 16 млн рублей направят на ремонт дорог в пострадавших от паводков муниципалитетах Среднего Урала

В трех муниципалитетах Свердловской области отремонтируют дороги и мост, пострадавшие от ливневых паводков в этом году. На эти цели будет направлено около 16 млн рублей. Решение принято на заседании регионального правительства, сообщили «ОГ» в департаменте информационной политики Свердловской области.

«На поддержку муниципалитетов, которые после сильных дождей были вынуждены восстанавливать дороги, направили 15,9 млн рублей», — сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих социальных сетях.

Так, постановлением о распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Горноуральскому муниципальному округу предусмотрено 4,9 млн рублей на восстановление дорог в селе Покровском. Средства предназначены для ремонта улиц Школьной, Победы, М. Горького и Черниговской, пострадавших от подъема воды после обильных осадков.

Невьянский муниципальный округ получит 5,7 млн рублей на ремонт дорог. Работы предусмотрены в Невьянске, поселках Аять и Калиново, селах Шурала и Быньги, деревне Нижние Таволги, а также на дороге между селом Киприно и деревней Гашени.

Еще 5,3 млн рублей направлено Талицкому муниципальному округу на ремонт моста через реку Пышму между селом Яр и деревней Заречная.

Отметим, ремонт муниципальных дорог соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Одна из его целей — привести значимые дороги в нормативное состояние, чтобы жители городов, деревень и сел могли безопасно и комфортно ими пользоваться.

Ранее «Областная газета» писала, что Денис Паслер рассказал о расширении мер поддержки для льготных категорий свердловчан.