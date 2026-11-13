Добровольно, но с оговорками: юрист объяснила, как работает закон о психиатрической помощи

Граждане имеют право обращаться за психиатрической помощью добровольно и получать ее на основе информированного согласия. Об этом «ОГ» рассказала эксперт – юрист Светлана Перминова, комментируя статьи Закона РФ № 3185-1 «О психиатрической помощи».

Принцип добровольности позволяет пациенту в любой момент отказаться от медицинского вмешательства. Для этого достаточно устного обращения к лечащему врачу. Если просьба не принесла результата, необходимо написать письменное заявление и зафиксировать факт его вручения. При этом врач обязан разъяснить гражданину возможные последствия такого отказа для его здоровья, а сам факт отказа фиксируется в медицинской документации за подписью пациента и специалиста.

Однако существуют ситуации, когда лечение возможно без согласия пациента. Это происходит только в исключительных случаях. Например, если психиатрическое обследование или лечение возможны только в стационарных условиях, а у человека выявлено тяжелое психическое расстройство, которое влечет за собой:

непосредственную опасность для него самого или окружающих;

беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности;

существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если он останется без психиатрической помощи.

Важно: врачи не имеют права ограничивать свободу пациента или применять к нему лекарства в качестве наказания. Медицинская помощь может быть оказана только в интересах здоровья человека. Это требование закрепляет Закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан».

Любые меры физического стеснения допускаются только в тех случаях и на тот срок, когда иными способами невозможно предотвратить опасные действия человека, и строго под контролем медперсонала.

Если гражданин помещен в медучреждение недобровольно, в течение 48 часов его должна освидетельствовать комиссия врачей-психиатров, подчеркнула Светлана Перминова. Если комиссия признает госпитализацию необоснованной, а сам пациент не желает оставаться в больнице, его обязаны выписать немедленно.

Если же госпитализацию признают законной, заявление вместе с заключением комиссии в течение 24 часов направят в суд. Суд обязан рассмотреть документ в течение 5 дней и обеспечить пациенту право лично участвовать в заседании. Если психическое состояние не позволяет человеку прийти в суд, заседание должны провести прямо в медицинской организации. Кроме того, в первые полгода пребывания в стационаре пациента должна ежемесячно освидетельствовать комиссия врачей, чтобы решить, нужно ли продолжать лечение.

Граждане, которым оказывается психиатрическая помощь, могут пригласить по своему выбору представителя для защиты своих прав и законных интересов. Полномочия представителя должны быть оформлены в установленном законом порядке. При этом закон гарантирует пациенту право на бесплатную юридическую помощь – для защиты своих интересов в суде он может воспользоваться услугами государственного юридического бюро или адвоката.

Ранее «Областная газета» писала о том, как изменились государственные стандарты психиатрической помощи.