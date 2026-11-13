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Свердловская область вошла в топ-10 по числу заявок на всероссийскую студенческую олимпиаду

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Областная газета

От региона подано более 27 тыс. заявок

X сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», Свердловская область
Наибольшую активность в юбилейном сезоне олимпиады проявили студенты УрФУ, УГМУ, УрГУПС. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Свердловская область вошла в десятку регионов России по числу заявок на участие в X сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего более 5 тыс. свердловских студентов подали свыше 27 тыс. заявок по различным направлениям. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

В этом году пройдет юбилейный сезон: олимпиада объединит 68 направлений — от инженерных и технических дисциплин до гуманитарных, медицинских и социально-экономических. Среди свердловских студентов наиболее востребованными стали математика, искусственный интеллект и программирование и информационные технологии.

X сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», Свердловская область
В этом году пройдет юбилейный сезон: олимпиада объединит 68 направлений. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

«Талантливые студенты есть в каждом регионе России, и география не должна ограничивать их профессиональные амбиции. В Свердловской области наибольшую активность в юбилейном сезоне олимпиады проявили студенты Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина — 2 973 участника, Уральского государственного медицинского университета — 894 и Уральского государственного университета путей сообщения — 299», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Примером профессиональных достижений среди свердловчан стал Евгений Алексенцев — бронзовый медалист первого сезона олимпиады «Я — профессионал». Он прошел путь от мастера теплосилового хозяйства до заместителя директора по управлению персоналом Северского трубного завода Трубной металлургической компании в Свердловской области.

X сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», Свердловская область
Лучшие участники получат денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность пройти стажировку в ведущих российских компаниях. Фото: предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Отметим, отборочный этап олимпиады пройдет с 13 по 29 ноября 2026 года. Заключительные испытания состоятся с февраля по апрель 2027 года. Лучшие участники получат денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность пройти стажировку в ведущих российских компаниях.

Олимпиада направлена на профессиональное и личностное развитие российской молодежи. Всероссийская олимпиада «Я — профессионал» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее «Областная газета» писала, что олимпиада по истории авиации ждет школьников Среднего Урала.

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