Когда музыка объединяет: столица Среднего Урала услышит «Эхо единства»

В Екатеринбурге на площадке киноконцертного театра «Космос» 5 декабря пройдет музыкальный проект «Эхо единства». Уральская столица станет одним из пяти городов всероссийского тура. Об этом «ОГ» сообщили организаторы.

«Эхо единства» – это проект Министерства культуры Российской Федерации, который объединяет музыкальные традиции народов страны и современность. Народные инструменты и старинные песни звучат вместе с эстрадной и электронной музыкой, а живое исполнение дополняют масштабный видеоконтент и сценическое оформление.

Программа выстроена как путешествие по пяти смысловым блокам. Она начинается с «Истоков», где через архетипические образы раскрывается тема времени, и продолжается в «Пространстве», посвященном природным ландшафтам России и уникальным музыкальным практикам. Далее блок «Тотемы» погружает зрителей в мир национальных мотивов, мистики, мифов и легенд, а «Мосты» наглядно показывают синтез традиций и современности на языке музыки и хореографии. Завершает программу «Хит-блок», объединяющий всю аудиторию композициями, знакомыми каждому.

Премьера проекта состоялась 15 мая в Уфе. Теперь «Эхо единства» отправляется в тур по пяти городам – его увидят в Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге и Челябинске.

В Екатеринбурге на сцену киноконцертного театра «Космос» выйдут самобытные исполнители из разных регионов страны, для которых народная музыка стала языком современного искусства. Среди них: Казаки делают хиты (Москва), Runa project (Тульская область), Балакирь (Пермский край), Koledova (Чувашская Республика), Ася Зыкова (Алтайский край) и другие.

Вместе с приглашенными артистами в программе примут участие известные творческие коллективы – ансамбли и оркестры. Имя главного гостя вечера организаторы объявят позже.

«Областная газета» – информационный партнер события.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге завершился Уральский форум национальных оркестров России.