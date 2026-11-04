Знаменитые «Валенки» и семь дирижеров: в Екатеринбурге завершился Уральский форум национальных оркестров России

Масштабным гала-концертом завершился IV Уральский форум национальных оркестров России, который прошел в Екатеринбурге при поддержке министерства культуры Свердловской области. В финальном событии форума сцена объединила музыкантов всех коллективов-участников, а это – оркестр «Онего» Карельской государственной филармонии, Тувинский национальный оркестр, «Сибирь» с Алтайского края, Уральский государственный русский оркестр.

Об исключительности события свидетельствует даже один участник: Тувинский национальный оркестр не имеет аналогов в мире, это «поющий оркестр» – музыканты не только виртуозно играют на традиционных инструментах, но и мастерски владеют всеми стилями тувинского горлового пения (хоомей). Но самобытные достоинства по стилю, звучанию, репертуару есть и у других участников форума. Тем не менее они объединились в гала-концерте, стали сводным оркестром. В его исполнении зрители, пришедшие в Уральский центр народного искусства, услышали и классику – сочинения Римского-Корсакова, Будашкина, и национальные мелодии – с Балкан, Македонии и Армении, а также музыку современных композиторов, пишущих для народных инструментов.

До финального гала в течение двух дней прошли «сольные» концерты каждого оркестра-участника форума, состоялся круглый стол, на котором музыканты и создатели народных инструментов обсудили проблемы народного исполнительства, обменялись опытом.

Кодой гала-концерта стали знаменитые русские «Валенки»: в исполнении сводного оркестра мелодия прозвучала под управлением семи (!) дирижеров, которые поочередно передавали друг другу дирижерскую палочку.

«Хотелось бы, чтоб зрители запомнили сегодняшние эмоции и рассказали о них другим», – завершил концерт и предварил награждение участников форума министр культуры Свердловской области Илья Марков.

Подробнее о IV Уральском форуме национальных оркестров России, затронутых проблемах, интервью с руководителями именитых коллективов – в одном из ближайших номеров «ОГ».