В онлайн-зачете по финансовой грамотности приняли участие 35 тыс. свердловчан

Во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, который проводит Банк России при поддержке регионального министерства финансов, приняли участи 35 тыс. свердловчан. В целом по стране свои знания проверили более 2,5 млн взрослых и детей. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Наша задача — не просто информировать, а давать людям практические инструменты для принятия финансовых решений. Федеральные инициативы помогают донести эти инструменты до каждого, вне зависимости от места проживания и возраста. В целом мероприятия по финансовой грамотности уже охватили более двух миллионов жителей Среднего Урала», — отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Отметим, что для учащихся средних и старших классов участие в зачете — это новые возможности: успешные участники олимпиадного этапа попадают в финал Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность», а ее призеры получают льготы при поступлении в вузы. По итогам нынешнего зачета в финал олимпиады прошел 41 школьник из Свердловской области.

Всероссийский онлайн зачет затронул широкий круг тем: кредиты и накопления, умение отличать фишинговые письма от настоящих, защиту от мошеннических схем. Около 80% участников успешно выполнили задания — результат почти на 10% лучше по сравнению с прошлым годом.

«Финансовая грамотность — это ежедневный инструмент, который помогает людям принимать верные решения: не тратить лишнего, правильно выбирать вклады и кредиты, избегать мошенников. Онлайн-зачет — проверенный инструмент повышения финансовой грамотности. Нас радует, что свердловчане сдают его более уверенно. Но и ошибки — ценный опыт: результаты зачета помогают Банку России понять, какие темы вызывают больше всего трудностей и в каких регионах особое внимание стоит уделить финансовому просвещению», — отметил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Лебедев.

Ранее «Областная газета» писала, что олимпиада по истории авиации ждет школьников Среднего Урала.