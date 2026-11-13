Льготы по QR-коду: на «Госуслугах» заработал новый сервис для участников СВО

На портале «Госуслуги» запущен сервис для генерации QR-кода, подтверждающего статус участника СВО. Это нововведение призвано упростить получение льгот при посещении учреждений культуры и спорта, а так же при обращении за бесплатной юридической помощью.

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо зайти в мобильное приложение «Госуслуги» с подтвержденной учетной записью, выбрать сервис для генерации QR-кода и нажать «Получить».

«Система сама проверит данные в базе Минобороны и сформирует код, который будет действителен 5 минут. Сотрудник учреждения отсканирует его через приложение „Госскан“», – рассказала «ОГ» главный специалист Госюрбюро по Свердловской области Марина Пестерникова.

Важно, что QR-код не отменяет, а лишь дополняет традиционные способы. При необходимости участники СВО и члены их семей по-прежнему могут предъявить бумажную справку или удостоверение ветерана.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Банк России запустил проект «Финансовый щит» для участников СВО и их семей.