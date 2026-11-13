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В Свердловской области сотрудник МЧС спас собаку с металлической конструкцией на шее

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Областная газета

Металл врос в кожу и причинял животному боль и страдания

Спасатель МЧС Дмитрий Николаенко, Свердловская область
Дмитрий Николаенко поймал испуганное животное и передал ветеринарам. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Свердловский спасатель Дмитрий Николаенко не остался равнодушным к собаке, у которой на шее застряла крышка от коробки-пайвы. Животное обнаружили недалеко от поселка Сосьва, за почти два года металл врос в кожу и причинял боль. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На помощь животному пришел сотрудник 56-й пожарно-спасательной части Дмитрий Николаенко. Он поймал испуганное животное, что было непросто, и передал ветеринарам.

спасли собаку, Свердловская область
Собака находится под наблюдением ветеринаров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Металлическую конструкцию сняли, сегодня собака находится под наблюдением ветеринаров и получает необходимое лечение.

В пресс-службе регионального главка МЧС отметили, что за этой историей — не просто спасение животного, а большое человеческое сердце, сострадание и готовность прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается.

спасли собаку, Свердловская область
С металлической конструкцией на шее животное прожило почти два года. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Коробка-пайва — традиционный жесткий заплечный короб с крышкой и лямками, предназначенный для охоты, рыбалки и сбора дикоросов.

Ранее «Областная газета» писала, что спасатели вывели из леса под Качканаром двух девушек, наткнувшихся на следы медведя.

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