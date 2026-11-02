«Затаились и ждали помощи»: спасатели вывели из леса под Качканаром двух девушек, наткнувшихся на следы медведя

В Свердловской области спасатели помогли выбраться из леса двум 18-летним девушкам, которые были в походе на горе Качканар. Они наткнулись на следы медведя и, испугавшись, сошли с туристической тропы. К счастью, прямой встречи с хищником удалось избежать.

«31 октября в 16:23 поступило сообщение по системе 112 о том, что две девушки 2008 года рождения из Екатеринбурга в ходе туристического похода наткнулись на признаки близости медведя и сошли с тропы. Они смогли дозвониться в ЕДДС и сообщить свои координаты. После чего затаились и ждали помощи. На поиски туристок выехали пожарные-спасатели и полиция», – сообщили в 46 пожарно-спасательном отряде Кушвинского пожарно-спасательного гарнизона.

Благодаря оперативным действиям, девушек благополучно вывели из леса.

Напомним, что по данным Департамента охраны животного мира Свердловской области на 2026 год, численность медведей в уральских лесах составляет почти 4,5 тыс. особей. За последние 20 лет их количество выросло почти вдвое. Самая высокая концентрация наблюдается на севере и в центральной части региона, поэтому вероятность встречи с хищником очень высока. В связи с этим специалисты просят жителей соблюдать меры предосторожности и не ходить в лес без необходимости.

Ранее «Областная газета» писала о том, что голодный медведь разгромил дачный дом под Ивделем.