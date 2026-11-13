«Уралочка» на выезде уступила московскому «Динамо»

Волейбольный клуб «Уралочка» потерпел второе поражение в нынешнем сезоне чемпионата России. Команда Михаила Карполя гостила в Москве у местного «Динамо», но навязать борьбу столичным волейболисткам не сумела – 0:3.

К очной встрече «Уралочка» и «Динамо» подошли в числе лидеров чемпионата страны. Обе команды на старте сезона потерпели только одно поражение: свердловчанки на выезде проиграли казанскому «Динамо-Ак Барс», а «Динамо» – «Ленинградке». Поэтому матч обещал быть крайне напряженным и интересным.

Но на деле хозяйки паркета оказались сильнее в этот вечер. Равная борьба была лишь в стартовом сете, в котором «Уралочка» вполне могла одержать победу: команда Михаила Карполя вела со счетом 22:20, но затем проиграла пять розыгрышей подряд и уступила – 22:25.

Во втором сете никакой борьбы не получилось: «Динамо» доминировало на площадке, здорово действовало в защите и на блоке, как итог – 25:12 и 2:0 в пользу хозяек. В третьем сете волейболистки «Уралочки» стали меньше ошибаться, что помогло им навязать борьбу, но зацепить хотя бы один сет у свердловчанок не получилось. 25:20 и 3:0 – «Динамо» добыло победу над принципиальным соперником и вышло на вторую строчку в турнирной таблице. «Уралочка» же занимает четвертое место.

«В первом сете в принципе игра получалась. Мы подавали по плану, защищались хорошо. Ключевой момент партии был при счете 20:22, когда соперник взял тайм-аут. После этого наша связующая выходит и не подает — три метра в аут. Это очень важно. Во второй партии мы полностью провалились во всех элементах. Это позор. Мне стыдно перед публикой, перед болельщиками за вторую партию. В этом сете наши девочки абсолютно не играли в волейбол. Никто из них не играл, не думал

о плане, о действиях. Вернуть их в игру после этого было очень сложно. В третьей партии то же самое», – сказал после матча Михаил Карполь.

Следующий матч «Уралочка» проведет дома. 17 ноября команда в Нижнем Тагиле примет «Протон».

Ранее «Областная газета» рассказывала о том, что легендарный Николай Карполь попрощается с тренерской работой в сборной России.